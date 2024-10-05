Молодожены из Ростовской области вместо цветов попросили подарить игрушки

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области новобрачные сделали гостям необычный заказ. Дознаватель МЧС Николай Богданов и его супруга Инна попросили вместо цветов подарить на свадьбу игрушки.
— Сразу же после ЗАГСа молодая семья Богдановых с куклами, развивающими играми и плюшевыми мишками отправилась в социально-реабилитационный центр для детей, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Николай и Инна объяснили просьбу тем, что они хотели разделить праздник с ребятами. Игрушки, подаренные на свадьбу, супруги вручили детям.
— Мы хотели разделить наш праздник с детьми, порадовать их, — говорит Николай.
А ребята поздравили молодоженов с днем свадьбы.