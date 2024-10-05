Спустя несколько часов Гузенко выложил еще две записи, на которых обратился к подписчикам и попросил «вытащить» его, если у кого-то есть такая возможность. При этом призвал действовать только в рамках закона, а не штурмовать участок. Также мужчина извинился за то, что «вас всех так подставил» и «попался». По словам «Тринадцатого», он остается в отделении без связи и даже без шнурков, которые, видимо, отобрали в целях безопасности после задержания.