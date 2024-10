Ник Кейв записал попурри каверов для фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Кейв записал попурри из треков других артистов. В частности, в его песню вошли элементы композиции Slap That Bass, написанной Джорджем Гершвином для мюзикла «Потанцуем?» (1937). Также в попурри можно услышать песню Get Happy из музыкальной картины «Летние гастроли» (1950) и хит Джеки ДеШеннон What The World Needs Now Is Love. Примечательно, что об участии Кейва в саундтреке предварительно не сообщалось.