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Студентка из Ростова вошла в десятку самых красивых женщин страны на «Мисс Россия — 2024»

В финал шоу национального конкурса «Мисс Россия-2024» вышла Александра Мандрыкина из Ростова
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в субботу, 5 октября, в Москве проходит финал национального конкурса «Мисс Россия — 2024». Заявки на участие в течение года прислали 80 тысяч человек, объявили со сцены ведущие перед стартом шоу.

Но до финала дошли далеко не все. Ростовчанка, 18-летняя Александра Мандрыкина, оказалась среди тех счастливиц, которые по итогам зрительского голосования вошли в топ-20 красавиц. Еще 10 выбрали члены жюри. В итоге все девушки предстали на сцене.

Александра для одно из выходов выбрала шикарное яркое платье. Фото: скриншот с видео, опубликованного в официальной группе конкурса «Мисс Россия — 2024»

Но к концу конкурса участниц стало в разы меньше. После первого выхода в белоснежных платьях и последующего — в купальниках, жюри оставили 10 участниц. В их числе — и Александра Мандрыкина.

Чуть позже на сцене останется три красавицы и только одна из них заберет корону.

Александра Мандрыкина очаровала жюри. Фото: телеграм-канал Александры Мандрыкиной

Отметим, за Александру болеет, наверное, весь Ростов. Но больше всех, конечно, родители. Они поддерживают дочь из зрительного зала.

— Ну что, мои любимые, остался последний рывок. Финал через несколько часов… Сама в это не верю, если честно. Вчера, когда впервые вышла на сцену, стояла и сдерживала слезы. Это действительно моя мечта, и вот она буквально в миллиметре, я не могла в это поверить! — написала в своем блоге Александра незадолго до финала.