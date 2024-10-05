Студентка из Ростова вошла в десятку самых красивых женщин страны на «Мисс Россия — 2024»

— Ну что, мои любимые, остался последний рывок. Финал через несколько часов… Сама в это не верю, если честно. Вчера, когда впервые вышла на сцену, стояла и сдерживала слезы. Это действительно моя мечта, и вот она буквально в миллиметре, я не могла в это поверить! — написала в своем блоге Александра незадолго до финала.