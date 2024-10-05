«Меня вдохновляет жизнь»: 21-летняя Ростовчанка вошла в десятку лучших на конкурсе «Мисс Россия — 2024»

В Москве, субботу, 5 октября, проходит национальный конкурс «Мисс Россия — 2024». До его финала дошли сразу две ростовчанки — 18-летняя Александра Мандрыкина и 21-летняя Яна Алексеева.
— Меня вдохновляет сама жизнь, — говорит девушка о себе.
Яна увлекается танцами, спортом, модельным бизнесом и психологией. Девушка окончила юридический факультет РГЭУ. Сейчас учится на факультете психологии МИП.
Во время интеллектуального конкурса Яна Алексеева сказала, что считает самой главной достопримечательностью Ростова музыкальный театр. Это связано с тем, что ее семья живет недалеко от него.