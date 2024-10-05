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«Меня вдохновляет жизнь»: 21-летняя Ростовчанка вошла в десятку лучших на конкурсе «Мисс Россия — 2024»

Ростовчанка Яна Алексеева вошла в десятку самых красивых женщин страны на «Мисс Россия — 2024».

Источник: Комсомольская правда

В Москве, субботу, 5 октября, проходит национальный конкурс «Мисс Россия — 2024». До его финала дошли сразу две ростовчанки — 18-летняя Александра Мандрыкина и 21-летняя Яна Алексеева.

— Меня вдохновляет сама жизнь, — говорит девушка о себе.

Яна увлекается танцами, спортом, модельным бизнесом и психологией. Девушка окончила юридический факультет РГЭУ. Сейчас учится на факультете психологии МИП.

Во время интеллектуального конкурса Яна Алексеева сказала, что считает самой главной достопримечательностью Ростова музыкальный театр. Это связано с тем, что ее семья живет недалеко от него.