В Минске начали включать отопление в жилых домах

Ранее действовало другое правило: отопление начинали включать, если температура не превышала +10 градусов в течение пяти дней подряд. Чтобы тепло начало поступать в жилые дома, необходимо, чтобы среднесуточная температура оставалась ниже +8 градусов в течение трех дней. В Минске и других населенных пунктах отопление подается поэтапно, постепенно увеличивая нагрузку на теплосистему.