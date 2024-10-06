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В Минске начали включать отопление в жилых домах

В столице начали включать отопление в жилых домах. С 1 октября текущего года тепло стало поступать в социальные объекты Минска, включая детские сады, школы и больницы.

Источник: AP 2023

Также поступают сообщения о начале отопительного сезона в Брестской, Гродненской, Витебской и Минской областях. Напомним, для того чтобы батареи в социальных учреждениях стали горячими, среднесуточная температура воздуха должна достигать +10 градусов Цельсия как минимум три дня подряд.

Ранее действовало другое правило: отопление начинали включать, если температура не превышала +10 градусов в течение пяти дней подряд. Чтобы тепло начало поступать в жилые дома, необходимо, чтобы среднесуточная температура оставалась ниже +8 градусов в течение трех дней. В Минске и других населенных пунктах отопление подается поэтапно, постепенно увеличивая нагрузку на теплосистему.

ЖКХ