Что можно и нельзя делать в Ираидин день 6 октября, который называют Наливушки

Православная церковь 6 октября вспоминает святую Ираиду Александрийскую. В народе отмечают Ираидин день. Однако у праздника существует еще одно название — Наливушки. Оно возникло из-за того, что в указанный день было принято готовить специальное блюдо — лепешки с картофелем.
Не рекомендуется жаловаться на свои проблемы, чтобы не притянуть новые. День не подходит для того, чтобы строить планы или же покупать что-то новое. Также не следует тратить деньги впустую. Кроме того, 6 октября запрещено одалживать и пересчитывать деньги.
По традиции, 6 октября обязательно пекли «наливушки», или лепешки с картофелем. Для этого смешивали толченую картошку с молоком и яйцом, а затем выкладывали в ржаную лепешку. «Наливушками» было принято угощать детей.
Согласно приметам, журавли, летевшие на юг, предупреждают о скором похолодании. В том случае, если кошка умывается левой лапкой, то это говорит про то, что погода скоро испортится. Если же кошка моется правой лапкой — погода улучшится.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.