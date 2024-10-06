Что можно и нельзя делать в Ираидин день 6 октября, который называют Наливушки

Не рекомендуется жаловаться на свои проблемы, чтобы не притянуть новые. День не подходит для того, чтобы строить планы или же покупать что-то новое. Также не следует тратить деньги впустую. Кроме того, 6 октября запрещено одалживать и пересчитывать деньги.