Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Ираидин день 6 октября, который называют Наливушки

Узнали приметы и запреты на 6 октября, когда отмечают Ираидин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 октября вспоминает святую Ираиду Александрийскую. В народе отмечают Ираидин день. Однако у праздника существует еще одно название — Наливушки. Оно возникло из-за того, что в указанный день было принято готовить специальное блюдо — лепешки с картофелем.

Что нельзя делать 6 октября

Не рекомендуется жаловаться на свои проблемы, чтобы не притянуть новые. День не подходит для того, чтобы строить планы или же покупать что-то новое. Также не следует тратить деньги впустую. Кроме того, 6 октября запрещено одалживать и пересчитывать деньги.

Что можно делать 6 октября

По традиции, 6 октября обязательно пекли «наливушки», или лепешки с картофелем. Для этого смешивали толченую картошку с молоком и яйцом, а затем выкладывали в ржаную лепешку. «Наливушками» было принято угощать детей.

Согласно приметам, журавли, летевшие на юг, предупреждают о скором похолодании. В том случае, если кошка умывается левой лапкой, то это говорит про то, что погода скоро испортится. Если же кошка моется правой лапкой — погода улучшится.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.

Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.