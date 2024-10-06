Олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме

«Нам дали денег. Немного. Мне их хватило на посещение одного небольшого специализированного магазинчика, где продавали гобеленовые коврики, скатерти и подобные вещи. Для советского человека в те времена все это магазинное богатство было сродни чуду. У нас — нищета, почти пустые полки в магазинах, а здесь глаза разбегаются, все завешено товаром, да таким красивым, бери, что хочешь. И вроде недорого, деньги позволяют многое купить. Я здесь и оторвался: коврики, покрывала, скатерть. Вижу, еще небольшая сумма остается, говорю: “А давайте еще и чемодан!”. Все покупки в него и загрузил. Этот чемодан до сих пор у меня дома хранится. А тогда я такой довольный был — богач! Все пригодилось: и коврики-гобелены, и скатерть, — когда я в Бресте квартиру получил», описывал свой олимпийский шопинг 1960-го Макаренко.