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«В своей голове ты можешь быть королевой красоты или бизнес-леди, а в реальности — тумбочкой с головой совенка». Белорусская телеведущая Люция Геращенко рассказала о своем жизненном выборе

Белорусская телеведущая Люция Геращенко рассказала о своем жизненном выборе.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская телеведущая и мастер йога-практики Люция Геращенко заинтриговала поклонников весьма необычными рассуждениями, потом рассказала о своем личном жизненном выборе, а затем — пригласила к живому диалогу. Впрочем, обо всем по порядку.

Люция Геращенко, а многие полюбили ее в то время, когда на ТВ-экранах блистала она в качестве Люси Лущик, в последнее время стала самым настоящим блогером: число фолловеров, подписанных на ее аккаунт, измеряется десятками тысяч, а количество публикаций вот-вот перевалит за две тысячи. И если раньше Люция все больше рассказывала о йоге, которой давно и успехом занимается и которую даже преподает, то в последнее время ее посты стали еще более философскими.

Вот и недавно Люция поделилась совершенно роскошной фотографией: точеные линии, изящество позы, удивительный баланс черного и белого. Под снимком — текст.

Стильный снимок — произведение фотоискусства. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.

«Осторожнее надо быть со своими мыслями, иногда они путешествуют так далеко от реальности. В своей голове ты можешь быть королевой красоты или бизнес-леди, а в реальности быть тумбочкой с головой совенка, которая сидит в своем скворечнике и боится показываться людям. Потому что реальность — это всегда больно. Трезвая реальность еще больнее», — написала Люция.

Действительно, интересные тезисы, есть над чем поразмыслить. Но это было еще не все.

«В мечтах и фантазиях жить приятно, можно переписывать прошлое, рефлексировать и строить воздушные замки. Есть только одно “но”, с вами будет скучно, вам будет скучно, и вы неминуемо отупеете. Я выбираю не мечтать, а делать, жить здесь и сейчас. Пробовать, ошибаться, веселиться и никаких иллюзий, только реальность, только хардкор», — констатировала Люция.

И, обращаясь к фолловерам, добавила: «А вы?».

Фолловеры не сразу нашли, что ответить телезвезде. Фото: личная страница Люции Геращенко в соцсети.

Поклонники-подписчики некоторое время пребывали в задумчивости, а потом в комментариях начали, что ожидаемо, высказываться. Мнения, к слову, хоть и разнились в формулировках, но чаще всего сводились к общему знаменателю: чтобы ощущать вкус и радость жизни нужно освоить не самое простое умение — научиться «жить здесь и сейчас, ведь прошлого нет уже, а будущего — еще».

Ранее мы писали о том, что певица Галина Шишкова рассказала о начале подготовки к Рождеству и Новому году (да-да, уже в начале октября многие начинают готовится к самой долгожданной ночи года, той самой, когда нужно успеть загадать желания).