«В своей голове ты можешь быть королевой красоты или бизнес-леди, а в реальности — тумбочкой с головой совенка». Белорусская телеведущая Люция Геращенко рассказала о своем жизненном выборе

Люция Геращенко, а многие полюбили ее в то время, когда на ТВ-экранах блистала она в качестве Люси Лущик, в последнее время стала самым настоящим блогером: число фолловеров, подписанных на ее аккаунт, измеряется десятками тысяч, а количество публикаций вот-вот перевалит за две тысячи. И если раньше Люция все больше рассказывала о йоге, которой давно и успехом занимается и которую даже преподает, то в последнее время ее посты стали еще более философскими.