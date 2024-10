Семейные сценности: дед Эминем и домашний уют Uma2rman

Если так, то в Moon Music кризис хитмейкерства налицо, даже если сравнивать с тем же Music of the Spheres. С некоторой натяжкой композициями уровня Higher Power и My Universe может быть признан лид-сингл feelslikeimfallinginlove. Неплохим потенциалом обладает и звездная коллаборация We Pray, где к Coldplay присоединяется подчеркнуто интернациональная команда: гуру афробита Burna Boy, аргентинская исполнительница латино-попа Tini, родившаяся в палестинском Назарете Elyanna и английская рэперша Little Simz. Впрочем, попсовость самого материала в треке просто зашкаливающая, и это перечеркивает индивидуальность гостевых вокалистов.