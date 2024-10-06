Семейные сценности: дед Эминем и домашний уют Uma2rman

Coldplay продолжают разрабатывать космическую тематику. На смену «Музыке сфер» (так называлась их предыдущая пластинка) пришла «Музыка Луны», ставшая десятым лонгплеем коллектива. Релиз совпал с сенсационным заявлением лидера Coldplay Криса Мартина о том, что он планирует распустить группу после выхода двенадцатого альбома. Напрашивается мысль, что перед нами чистой воды маркетинговый ход — мол, цените каждую нашу новую работу, их осталось не так уж много. Но, впрочем, можно здесь прочесть и иной подтекст, а именно — усталость музыкантов, от которых все ждут безостановочного потока стадионных шлягеров.