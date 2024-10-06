Семейные сценности: дед Эминем и домашний уют Uma2rman

Эминем узнает, что станет дедом, Coldplay собирают интернациональную сборную звезд, а Uma2rman поют для малышариков. После затянувшегося лета, в первые дни настоящей осенней хмури хочется тепла и уюта даже от музыки. И звезды как будто чувствуют это, пусть даже у зарубежных артистов климат совсем иной. «Известия» выбрали новинки, которые согреют вас в эти промозглые деньки.
Всего восемь месяцев понадобилось выходцам из Radiohead Тому Йорку и Джонни Гринвуду, чтобы выпустить новый — уже третий по счету — альбом своей сайд-группы The Smile. Правда, музыканты отмечают, что он был записан на тех же сессиях, что и предыдущий Wall Of Eyes. Так что, строго говоря, перед нами одна пластинка, разделенная на две части.
Впрочем, было бы неправильно воспринимать Cutouts просто как сборник «обрезок», ранее отбракованных песен. Пожалуй, диск получился действительно более пестрым по звучанию, зато что ни песня, то маленькая жемчужина, полная сюрпризов. The Smile заходят здесь на территорию фри-джаза (Eyes & Mouth, Tiptoe), трип-хопа (The Slip), даже босановы (Body Laughing) и академического авангарда (оцените струнные во вступлении к Instant Psalm). Ну и рок, конечно, предстает в самых разных воплощениях — с акустикой, электроникой, битами…
Строго говоря, The Smile, будучи полномочной наследницей Radiohead, уже не совсем рок-группа. Она преодолевает все стилевые рамки и создает свой собственный стиль, природную эклектичность которого компенсирует неповторимый и моментально узнаваемый вокал Тома Йорка.
И традиционно уже обращаем внимание, что альбом The Smile доступен во всех российских стримингах.
Coldplay продолжают разрабатывать космическую тематику. На смену «Музыке сфер» (так называлась их предыдущая пластинка) пришла «Музыка Луны», ставшая десятым лонгплеем коллектива. Релиз совпал с сенсационным заявлением лидера Coldplay Криса Мартина о том, что он планирует распустить группу после выхода двенадцатого альбома. Напрашивается мысль, что перед нами чистой воды маркетинговый ход — мол, цените каждую нашу новую работу, их осталось не так уж много. Но, впрочем, можно здесь прочесть и иной подтекст, а именно — усталость музыкантов, от которых все ждут безостановочного потока стадионных шлягеров.
Если так, то в Moon Music кризис хитмейкерства налицо, даже если сравнивать с тем же Music of the Spheres. С некоторой натяжкой композициями уровня Higher Power и My Universe может быть признан лид-сингл feelslikeimfallinginlove. Неплохим потенциалом обладает и звездная коллаборация We Pray, где к Coldplay присоединяется подчеркнуто интернациональная команда: гуру афробита Burna Boy, аргентинская исполнительница латино-попа Tini, родившаяся в палестинском Назарете Elyanna и английская рэперша Little Simz. Впрочем, попсовость самого материала в треке просто зашкаливающая, и это перечеркивает индивидуальность гостевых вокалистов.
Так или иначе, Coldplay по-прежнему нет равных в создании демократичного, мелодичного, радующего слух поп-рока. И если не ждать от них новую Viva la vida, очередная порция музыки, несомненно, доставит удовольствие.
Самое трогательное музыкальное видео недели. К песне Temporary из своего последнего альбома The Death of Slim Shady Эминем выпустил клип, склеенный из кадров семейного архива. Композиция, сочетающая мелодичный вокал Скайлар Грей, балладное фортепианное сопровождение и эмоциональную читку Эминема, посвящена дочери рэпера Хэйли. Мы видим съемки конца 1990-х и начала 2000-х, где она еще совсем крошечная, и поражаемся тому, насколько органичен звездный провокатор и сквернослов в роли отца.
Но еще сильнее удивляют относительно недавние записи со свадьбы Хэйли — здесь уже от привычного Эминема даже внешнего облика не осталось: перед нами респектабельный глава семейства в строгом костюме, провожающий дочь под венец.
Главный же сюрприз артист приберег на самый конец ролика: в нем он узнает, что станет дедом. Как говорится, готовьте носовые платочки.
В преддверии выхода детского фильма «Малышарики. День рождения» группа Uma2rman и Марина Ланда выпустили песню, вошедшую в саундтрек ленты. По сюжету молодые родители (их играют Елизавета Боярская и Константин Хабенский) переехали в новую квартиру и празднуют первый день рождения своей маленькой дочки. Папа дарит ей коробку, в которой оказываются пятеро маленьких необычных существ — малышариков.
Атмосферу светлой семейной истории передает и трек, от которого буквально веет домашним уютом и нежностью. Вместе с тем эта мелодичная композиция с мягким джазовым полуакустическим сопровождением совершенно не вписывается в стереотипы о том, какой должна быть музыка для детского фильма. Никакого сюсюканья, никакой ребячливости — но взрослый, мудрый, тихий гимн супружеской и родительской любви.
Фильм выходит в прокат 10 октября, отсюда и дата релиза песни, призванной убедить людей идти в кинотеатры, но кажется, что сама по себе она была бы идеальна в подборках предновогодней музыки. Так что сохраните ее себе в плейлист и включите как-нибудь в тихий декабрьский вечер, проводя время с любимыми.
Через полгода после релиза альбома «Бесконечность» инди-группа «Магелланово Облако» выпустила новый сингл. Фронтмен Сергей Дворецкий, впрочем, связывает его как раз с весенней работой, отмечая, что чувство неудовлетворенности не покидало его после появления «Бесконечности» и он не мог найти финал этой истории, пока не увидел в своем блокноте для стихов пустой лист, в котором стояли лишь три точки. Так и родилась песня «Многоточие», подытожившая уже известный поклонникам музыкальный цикл.
Впрочем, прелесть композиции не только в концептуальном соответствии «Бесконечности». Космическая тема («Я вижу свет всех твоих звезд» — поет Дворецкий) отлично сочетается с самим названием коллектива, а ретрозвучание заставляет вспомнить о песнях к советским фантастическим фильмам — подчас наивным, но полным романтики дальних странствий и веры в светлое будущее для всего человечества.
Наш плейлист сегодня собран преимущественно из российских композиций. После сингла «Магелланова Облака», о котором шла речь в обзоре, прозвучат две меланхоличные, подчас даже мрачноватые вещи — новый трек Thomas Mraz и дуэт Тоси Чайкиной с «Три дня дождя», записанный для сериала «Амура». Эстафету подхватит The Smile с песней из свежего альбома, а под занавес вы услышите «В комнате горит свет» Uma2rman и Марины Ланда, который, надеемся, зарядит вас позитивом перед наступающей неделей.
Слушайте Плейлист «Известий» — izvestiaizvestia на Яндекс Музыке.