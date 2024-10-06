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Блондинки в розовых платьях: Сразу две ростовчанки попали в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия-2024»

На конкурсе «Мисс Россия-2024» ростовчанка рассказала про тайный смысл сказки Пушкина
Источник: Комсомольская правда

В подмосковной Барвихе назвали имя самой красивой девушки страны на конкурсе «Мисс Россия-2024». Полсотни красавиц вышли на сцену, чтобы сразиться за корону из золота с бриллиантами и право представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Ростовскую область на главном конкурсе страны представила 18-летняя студентка Александра Мандрыкина и 21-летняя Яна Алексеева. Обе девушки вошли в топ-10.

Рассказываем, как прошло финальное шоу.

Подпись: 50 красавиц сражались за корону. Фото: «Мисс Россия»

ДЕФИЛЕ, МЕДИТАЦИИ И ФИТНЕС.

К этому выходу на головокружительной высоты шпильках девушки готовились три недели. Постоянные дефиле на каблуках, фитнес, тренинги с психологами и мастер-классы с телеведущими. Чтобы сохранить душевное спокойствие в эмоциональной борьбе, участницы медитировали под звуки тибетских поющих чаш, а ели только полезную пищу, которая не вредит фигуре.

Во время подготовки красавицы радовали болельщиков прекрасными фотографиями. Одна из фотосъемок — в купальниках. А вторая фотосессия — в народных костюмах. Там красавица из Ростова-на-Дону Александра Мандрыкина вышла в зимнем образе. Наряд Саши был расшит алыми маками в цвет губ, а нежные руки девушка спрятала в меховую муфту. Студентка московского вуза из Ростова Яна Алексеева предстала перед объективом в летнем варианте русской красавицы — в белой вышитой рубашке и ярком кокошнике.

ВЫХОД В КУПАЛЬНИКАХ И ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЯХ.

И вот, финальный вечер. В жюри — профессионалы модной индустрии и звезды эстрады. Среди них — Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова. С приветственным словом к участницам обратилась и «Мисс Россия-2023» Маргарита Голубева, которая, несмотря на свою боязнь высоты, эффектно спустилась на сцену с высоты на качелях.

А после этого под бурные аплодисменты на сцене появились 50 красавиц. Девушки будто белые лебеди плыли в белоснежных искрящихся коктейльных платьях. В этот момент ведущие по-очереди называли имена 20-ти счастливиц, которые прошли в следующий этап финала. Десять из них выбрало жюри, еще десять стали лидерами зрительского голосования.

Затем под еще более громкие аплодисменты зрители приветствовали красоток в самом жарком конкурсе. В начале октября в Москву будто бы вернулось лето, и на сцену вышли девушки в купальниках. Обе ростовские красавицы уверенно и грациозно продефилировали по сцене.

Саша успела полюбоваться красотами столицы во время экскурсии по городу. Фото: личный архив героя

После этого ведущие объявили десятку лучших участниц, и обе ростовчанки вошли в ТОП-10. И, пока девушки облачались в невероятной красоты платья, зрителей познакомили с ними поближе, показав мини-ролики с интервью девушек.

— Я учусь на втором курсе медицинского университета. Мое основное хобби — это хоккей, я являюсь ярой фанаткой своих братьев-хоккеистов, — рассказала в интервью Александра Мандрыкина.

— Когда я узнала, что меня взяли на конкурс, вначале у меня был шок, глаза по пять копеек. Я заулыбалась и сразу позвонила маме и поделилась с ней первыми эмоциями — счастьем, гордостью. Я мечтаю, чтобы красота сделала наш мир добрее и счастливее, — призналась Яна.

ПРО ЛЮБИМУЮ СКАЗКУ И МЕСТА В РОССИИ.

А во время выхода в вечерних платьях обе ростовчанки вышли в нарядах розового цвета. Роскошная блондинка Александра прошлась по сцене в темно-розовом переливающемся стразами облегающем платье с высоким разрезом на длинной юбке и изящным вырезом декольте. Светловолосая Яна тоже не побоялась ярко-розового цвета, а фасон выбрала с пышной летящей юбкой и сверкающим серебристым поясом.

Финальное испытание — ответы на вопросы жюри. Александра Мандрыкина рассказала про любимую сказку «Золотая рыбка» Александра Пушкина.

— Сложно назвать самую любимую, потому что их много. Они связаны с детством, с мамой. Но, пожалуй, больше всего мне нравится сказка «О рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Ведь она не о рыбке, которая исполняла желания старухи, а о мужчине, который исполнял желания женщины.

После этих слов Саши женщины в зале зааплодировали, а от смеха не удержались даже красавицы на сцене.

А Яна Алексеева ответила на вопрос про любимые места в Москве и родном Ростове. Для девушки это Кремль и Ростовский музыкальный театр, напротив которого находится ее дом. Яна поделилась, что часто с бабушкой приходила на спектакли ростовских артистов.

Жюри было крайне сложно определить победительницу. Но в итоге ею стала Валентина Алексеева из республики Чувашия.

Блондинке из Ростова идет красный цвет. Фото: личный архив героя Кто такая Александра Мандрыкина из Ростова-на-Дону

О своем участии в конкурсе красотка рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону». Известно, что Саша — самая молодая участница конкурса. Она старшая сестра в многодетной семье. У нее есть 15-летние братья-двойняшки.

О СЕМЬЕ.

— Самое яркое, оно же и самое первое осознанное воспоминание — это, когда в день моего рождения любимая мама после некоторого отсутствия вернулась с папой домой. А на руках он нес моих новорожденных братьев-близнецов Константина и Тимофея. Сечас им уже по 15 лет. В этот день родители подарили мне самый дорогой подарок — двух лучших друзей на всю жизнь.

Братья занимаются хоккеем. И их успехам девушка даже посвятила значительную часть своего интервью для дирекции конкурса «Мисс Россия 2024», где нужно рассказывать вообще-то о себе.

— Хоккей это мое увлечение, и я самая главная болельщика команды, где играют братья.

Александра 13 лет занималась синхромнным плаванием. Фото: личный архив героя

О ПРОФЕССИИ.

У девушки тоже спортивное прошлое. Она 13 лет посвятила синхронному плаванию и заработала разряд кандидата в мастера спорта.

А профессию красотка выбрала, глядя на родителей. Саша — из медицинской династии. Хочет стать педиатром, как и бабушка.

— Я учусь на педиатра, а, когда есть время, подрабатываю в медицинской клинике на самых разных специальностях. Могу быть регистратором, отвечать на звонки, общаться с клиентами, вести социальные сети. Иногда принимаю участие в съемках, но это скорее подработка.

О КРАСОТЕ.

Кстати, моделинг долгое время был лишь хобби для ростовчанки. Но в 16 лет она решила поучаствовать в конкурсе «Донская красавица», получив приз зрительских симпатий. А через год стала «Мисс Ростов», и этот титул стал для нее путевкой в финал «Мисс Россия-2024».

А фигуру сохранить помогает любовь к спорту и сила воли — девушка может пройти мимо сладостей.

— Придерживаюсь интуитивного питания и как будущий врач знаю — на любой диете можно сидеть только после назначения ее специалистом. Любимое блюдо, конечно, десерт — крем-брюле. Я очень люблю ходить в бассейн, да и просто гулять, чтобы набрать большое количество шагов. Мой главный секрет по уходу — это любовь к себе.

Ростовчанка предстала в роскошном зимнем наряде на конкурсе костюмов. Фото: личный архив героя

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ.

Саша шла на конкурс, мечтая о победе.

— Но, если говорить о чем-то более далеком и конкретном, то это открытие большой детской медицинской клиники в Ростове, которая будет способна вместить в себя операционные и палаты для реабилитации детей. Помогать больным малышам и сохранять детскую беззаботность — в этом я вижу смысл своей жизни.

К этому выходу на головокружительной высоты шпильках девушки готовились три недели. Фото: «Мисс Россия» Кто такая Яна Алексеева из Ростова-на-Дону

МЕЧТАЕТ ВДОХНОВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ.

21-летняя дончанка получает уже второе высшее образование. Она окончила юридический факультет Ростовского государственного экономического университета, а сейчас учится на факультете психологии московского вуза.

Несмотря на плотный график, красавица успевает уделять время самым разным увлечениям.

— Это танцы, спорт, модельный бизнес, ведение блога, психология, — поделилась дончанка.

На интеллектуальном конкурсе жюри отметило, как девушки быстро могут сформулировать ответ на неожиданный вопрос. И Яна быстро собралась и с достоинством ответила. Кстати, ее любимое литературное произведение «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. А из фильмов ей нравится «Дьявол носит Prada» и мультфильм «Король лев».

Девушка не стесняется рассказать и о своей мечте.

— Я мечтаю о самопознании, достижении высот, хочу дарить радость людям. В достижении целей мне должны помочь качества, которые отличают от других девушек: это стойкость, креативное мышление, амбициозность и эмпатия.

Яна учится в москвском вузе на психолога. Личная страница Вконтакте

РАБОТАЛА МОДЕЛЬЮ В ИНДОНЕЗИИ, ТУРЦИИ И КИТАЕ.

Дончанка считает, что самых значимых достижений добилась в любимых делах — спорте, моделинге и учебе.

— Я стала кандидатом в мастера спорта по бально-спортивным танцам, работала моделью по контракту за рубежом — в Индонезии, Турции, Китае. Горжусь получением юридического образования — я получила диплом с отличием.

На заметку тем, кто мечтает завоевать сердце красавицы, она поделилась, где бы хотела побывать.

— Мечтаю посетить Лондон — он притягивает своей историей и культурой. А В России — Архыз и Домбай: хочется своими глазами увидеть эти уникальные природные красоты.

Яна, как будущий психолог, очень хочет усилить умения, которые помогут ей в профессии.

— Хочу развить способности вдохновлять и мотивировать людей, а еще планирую улучшать танцевальные навыки.

Яна Алексеева выступала под номером 45. Личная страница Вконтакте

«НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ».

Что касается жесткой конкуренции, Яна, опять же, как человек, интересующийся психологией, рекомендует всем жить дружно и озвучила пожелание другим участницам.

— Относитесь к другим девушкам с уважением! Живите по принципу «Нам нечего делить, но нам есть чем поделиться».

А девиз по жизни у девушки такой:

— Никогда не сдавайся! Не жалуйся, не проси, не оправдывайся!

Яна рассказала о любимых местах в Ростове. Фото: «Мисс Россия»

Так что двойная гордость Ростова и области, что сразу две девушки из нашего региона вошли в ТОП-10 финалистов национального конкурса и оказались впереди 85 тысяч красавиц со всей страны.