Блондинки в розовых платьях: Сразу две ростовчанки попали в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия-2024»

— Самое яркое, оно же и самое первое осознанное воспоминание — это, когда в день моего рождения любимая мама после некоторого отсутствия вернулась с папой домой. А на руках он нес моих новорожденных братьев-близнецов Константина и Тимофея. Сечас им уже по 15 лет. В этот день родители подарили мне самый дорогой подарок — двух лучших друзей на всю жизнь.