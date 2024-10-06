Блондинки в розовых платьях: Сразу две ростовчанки попали в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия-2024»

В подмосковной Барвихе назвали имя самой красивой девушки страны на конкурсе «Мисс Россия-2024». Полсотни красавиц вышли на сцену, чтобы сразиться за корону из золота с бриллиантами и право представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Ростовскую область на главном конкурсе страны представила 18-летняя студентка Александра Мандрыкина и 21-летняя Яна Алексеева. Обе девушки вошли в топ-10.
Рассказываем, как прошло финальное шоу.
ДЕФИЛЕ, МЕДИТАЦИИ И ФИТНЕС.
К этому выходу на головокружительной высоты шпильках девушки готовились три недели. Постоянные дефиле на каблуках, фитнес, тренинги с психологами и мастер-классы с телеведущими. Чтобы сохранить душевное спокойствие в эмоциональной борьбе, участницы медитировали под звуки тибетских поющих чаш, а ели только полезную пищу, которая не вредит фигуре.
Во время подготовки красавицы радовали болельщиков прекрасными фотографиями. Одна из фотосъемок — в купальниках. А вторая фотосессия — в народных костюмах. Там красавица из Ростова-на-Дону Александра Мандрыкина вышла в зимнем образе. Наряд Саши был расшит алыми маками в цвет губ, а нежные руки девушка спрятала в меховую муфту. Студентка московского вуза из Ростова Яна Алексеева предстала перед объективом в летнем варианте русской красавицы — в белой вышитой рубашке и ярком кокошнике.
ВЫХОД В КУПАЛЬНИКАХ И ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЯХ.
И вот, финальный вечер. В жюри — профессионалы модной индустрии и звезды эстрады. Среди них — Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова. С приветственным словом к участницам обратилась и «Мисс Россия-2023» Маргарита Голубева, которая, несмотря на свою боязнь высоты, эффектно спустилась на сцену с высоты на качелях.
А после этого под бурные аплодисменты на сцене появились 50 красавиц. Девушки будто белые лебеди плыли в белоснежных искрящихся коктейльных платьях. В этот момент ведущие по-очереди называли имена 20-ти счастливиц, которые прошли в следующий этап финала. Десять из них выбрало жюри, еще десять стали лидерами зрительского голосования.
Затем под еще более громкие аплодисменты зрители приветствовали красоток в самом жарком конкурсе. В начале октября в Москву будто бы вернулось лето, и на сцену вышли девушки в купальниках. Обе ростовские красавицы уверенно и грациозно продефилировали по сцене.
После этого ведущие объявили десятку лучших участниц, и обе ростовчанки вошли в ТОП-10. И, пока девушки облачались в невероятной красоты платья, зрителей познакомили с ними поближе, показав мини-ролики с интервью девушек.
— Я учусь на втором курсе медицинского университета. Мое основное хобби — это хоккей, я являюсь ярой фанаткой своих братьев-хоккеистов, — рассказала в интервью Александра Мандрыкина.
— Когда я узнала, что меня взяли на конкурс, вначале у меня был шок, глаза по пять копеек. Я заулыбалась и сразу позвонила маме и поделилась с ней первыми эмоциями — счастьем, гордостью. Я мечтаю, чтобы красота сделала наш мир добрее и счастливее, — призналась Яна.
ПРО ЛЮБИМУЮ СКАЗКУ И МЕСТА В РОССИИ.
А во время выхода в вечерних платьях обе ростовчанки вышли в нарядах розового цвета. Роскошная блондинка Александра прошлась по сцене в темно-розовом переливающемся стразами облегающем платье с высоким разрезом на длинной юбке и изящным вырезом декольте. Светловолосая Яна тоже не побоялась ярко-розового цвета, а фасон выбрала с пышной летящей юбкой и сверкающим серебристым поясом.
Финальное испытание — ответы на вопросы жюри. Александра Мандрыкина рассказала про любимую сказку «Золотая рыбка» Александра Пушкина.
— Сложно назвать самую любимую, потому что их много. Они связаны с детством, с мамой. Но, пожалуй, больше всего мне нравится сказка «О рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Ведь она не о рыбке, которая исполняла желания старухи, а о мужчине, который исполнял желания женщины.
После этих слов Саши женщины в зале зааплодировали, а от смеха не удержались даже красавицы на сцене.
А Яна Алексеева ответила на вопрос про любимые места в Москве и родном Ростове. Для девушки это Кремль и Ростовский музыкальный театр, напротив которого находится ее дом. Яна поделилась, что часто с бабушкой приходила на спектакли ростовских артистов.
Жюри было крайне сложно определить победительницу. Но в итоге ею стала Валентина Алексеева из республики Чувашия.
О своем участии в конкурсе красотка рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону». Известно, что Саша — самая молодая участница конкурса. Она старшая сестра в многодетной семье. У нее есть 15-летние братья-двойняшки.
О СЕМЬЕ.
— Самое яркое, оно же и самое первое осознанное воспоминание — это, когда в день моего рождения любимая мама после некоторого отсутствия вернулась с папой домой. А на руках он нес моих новорожденных братьев-близнецов Константина и Тимофея. Сечас им уже по 15 лет. В этот день родители подарили мне самый дорогой подарок — двух лучших друзей на всю жизнь.
Братья занимаются хоккеем. И их успехам девушка даже посвятила значительную часть своего интервью для дирекции конкурса «Мисс Россия 2024», где нужно рассказывать вообще-то о себе.
— Хоккей это мое увлечение, и я самая главная болельщика команды, где играют братья.
О ПРОФЕССИИ.
У девушки тоже спортивное прошлое. Она 13 лет посвятила синхронному плаванию и заработала разряд кандидата в мастера спорта.
А профессию красотка выбрала, глядя на родителей. Саша — из медицинской династии. Хочет стать педиатром, как и бабушка.
— Я учусь на педиатра, а, когда есть время, подрабатываю в медицинской клинике на самых разных специальностях. Могу быть регистратором, отвечать на звонки, общаться с клиентами, вести социальные сети. Иногда принимаю участие в съемках, но это скорее подработка.
О КРАСОТЕ.
Кстати, моделинг долгое время был лишь хобби для ростовчанки. Но в 16 лет она решила поучаствовать в конкурсе «Донская красавица», получив приз зрительских симпатий. А через год стала «Мисс Ростов», и этот титул стал для нее путевкой в финал «Мисс Россия-2024».
А фигуру сохранить помогает любовь к спорту и сила воли — девушка может пройти мимо сладостей.
— Придерживаюсь интуитивного питания и как будущий врач знаю — на любой диете можно сидеть только после назначения ее специалистом. Любимое блюдо, конечно, десерт — крем-брюле. Я очень люблю ходить в бассейн, да и просто гулять, чтобы набрать большое количество шагов. Мой главный секрет по уходу — это любовь к себе.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ.
Саша шла на конкурс, мечтая о победе.
— Но, если говорить о чем-то более далеком и конкретном, то это открытие большой детской медицинской клиники в Ростове, которая будет способна вместить в себя операционные и палаты для реабилитации детей. Помогать больным малышам и сохранять детскую беззаботность — в этом я вижу смысл своей жизни.
МЕЧТАЕТ ВДОХНОВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ.
21-летняя дончанка получает уже второе высшее образование. Она окончила юридический факультет Ростовского государственного экономического университета, а сейчас учится на факультете психологии московского вуза.
Несмотря на плотный график, красавица успевает уделять время самым разным увлечениям.
— Это танцы, спорт, модельный бизнес, ведение блога, психология, — поделилась дончанка.
На интеллектуальном конкурсе жюри отметило, как девушки быстро могут сформулировать ответ на неожиданный вопрос. И Яна быстро собралась и с достоинством ответила. Кстати, ее любимое литературное произведение «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. А из фильмов ей нравится «Дьявол носит Prada» и мультфильм «Король лев».
Девушка не стесняется рассказать и о своей мечте.
— Я мечтаю о самопознании, достижении высот, хочу дарить радость людям. В достижении целей мне должны помочь качества, которые отличают от других девушек: это стойкость, креативное мышление, амбициозность и эмпатия.
РАБОТАЛА МОДЕЛЬЮ В ИНДОНЕЗИИ, ТУРЦИИ И КИТАЕ.
Дончанка считает, что самых значимых достижений добилась в любимых делах — спорте, моделинге и учебе.
— Я стала кандидатом в мастера спорта по бально-спортивным танцам, работала моделью по контракту за рубежом — в Индонезии, Турции, Китае. Горжусь получением юридического образования — я получила диплом с отличием.
На заметку тем, кто мечтает завоевать сердце красавицы, она поделилась, где бы хотела побывать.
— Мечтаю посетить Лондон — он притягивает своей историей и культурой. А В России — Архыз и Домбай: хочется своими глазами увидеть эти уникальные природные красоты.
Яна, как будущий психолог, очень хочет усилить умения, которые помогут ей в профессии.
— Хочу развить способности вдохновлять и мотивировать людей, а еще планирую улучшать танцевальные навыки.
«НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ».
Что касается жесткой конкуренции, Яна, опять же, как человек, интересующийся психологией, рекомендует всем жить дружно и озвучила пожелание другим участницам.
— Относитесь к другим девушкам с уважением! Живите по принципу «Нам нечего делить, но нам есть чем поделиться».
А девиз по жизни у девушки такой:
— Никогда не сдавайся! Не жалуйся, не проси, не оправдывайся!
Так что двойная гордость Ростова и области, что сразу две девушки из нашего региона вошли в ТОП-10 финалистов национального конкурса и оказались впереди 85 тысяч красавиц со всей страны.