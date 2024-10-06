«Взрывы на Солнце»: доктор физико-математических наук Сергей Богачев — о магнитных бурях

— Нет, конечно. Экранировать можно электрическое поле, но не магнитное: где бы вы ни были, оно всегда будет с вами. И оно, как и окружающий нас воздух, тоже меняет свои характеристики. В простейшем варианте магнитное поле Земли просто испытывает некие вариации, колеблется. Колебания эти в целом небольшие: почти невозможно глазами увидеть, как стрелка компаса «сходит с ума», хотя теоретически такое возможно. Но если вы поставите на стол даже среднечувствительный прибор, он во время магнитной бури покажет эти колебания. Когда ученые говорят, что была магнитная буря, они говорят так не потому, что погадали на кофейной гуще, а потому, что объективные приборы показали, что магнитное поле Земли испытывает некую вариацию. Если бы оно, магнитное поле, могло быть воспринимаемо нашими органами чувств, мы привыкли бы к этому с детства — как к явлению. Так, даже маленький ребенок ощущает температуру — если вернуться к параллели с погодой. Но магнит мы напрямую не чувствуем: положите его на руку, и не ощутите ничего, кроме его тяжести. И точно не испытаете ничего похожего на ощущения человека, сунувшего пальцы в розетку. Потому что электрическое поле мы прекрасно чувствуем, а магнитное — нет.