Беглов поздравил Дедюху с победой на конкурсе «Учитель года России»

«Мы гордимся, что Учитель года-2024 живет и работает в Петербурге. Эта высшая оценка педагогического сообщества — признание вашего плодотворного труда и постоянного профессионального совершенствования, подтверждение знака качества всего петербургского образования. Уверен, что победа станет для вас стимулом к покорению новых вершин, а ваши ученики внесут свою лепту в развитие Санкт-Петербурга, укрепление технологического суверенитета нашей страны».