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Беглов поздравил Дедюху с победой на конкурсе «Учитель года России»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил учителя физики Леонида Дедюху, ставшего победителем конкурса «Учитель года России», сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу сообщалось, что в Кремлевском дворце состоялось чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. Учителем года России стал Леонид Дедюха, который преподает физику в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Санкт-Петербурге.

Беглов поздравил учителя с заслуженной наградой.

«Мы гордимся, что Учитель года-2024 живет и работает в Петербурге. Эта высшая оценка педагогического сообщества — признание вашего плодотворного труда и постоянного профессионального совершенствования, подтверждение знака качества всего петербургского образования. Уверен, что победа станет для вас стимулом к покорению новых вершин, а ваши ученики внесут свою лепту в развитие Санкт-Петербурга, укрепление технологического суверенитета нашей страны».

отметил губернатор

Он также поблагодарил коллектив Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес и всех, кто помогал молодому учителю пройти сложные конкурсные испытания и победить.

Леонид Дедюха преподает физику в гимназии с 2018 года, имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы в системе образования — 9 лет. На своих уроках он использует инновационные технологии, сочетает традиционные и передовые методы преподавания предмета, много внимания уделяет значению физики в жизни человека, показывая связь физики с другими естественнонаучными дисциплинами.

В профильных классах — физико-математических, информационно-математических, химико-математических — Дедюха реализует программы углубленного изучения физики, проводит внеурочные занятия и готовит ребят к олимпиадам. С 2023 года он помогает ребятам с профессиональным самоопределением, консультирует гимназистов, принимающих участие в мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Его ученики поступают в ведущие вузы России на технические специальности.