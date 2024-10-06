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В воскресенье на Южном Урале будет дождливо, но тепло

В воскресенье, 6 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, при натекании облачности до +10. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 18.

В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый дождь. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 октября, у Андрея, Антона, Ивана, Иннокентия, Ираиды и Петра.

Между прочим, 6 октября 2024 года отмечают Ираидин день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено давать деньги в долг, поднимать подкову или деньги с земли. Дело в том, что все это приведет к финансовым трудностям.