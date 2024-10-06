В воскресенье на Южном Урале будет дождливо, но тепло

Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, при натекании облачности до +10. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 18.
В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый дождь. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 6 октября, у Андрея, Антона, Ивана, Иннокентия, Ираиды и Петра.
Между прочим, 6 октября 2024 года отмечают Ираидин день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено давать деньги в долг, поднимать подкову или деньги с земли. Дело в том, что все это приведет к финансовым трудностям.