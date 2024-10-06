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Считаем в уме и тягаем гантели: проверили необычные способы рано проснуться и вот, что сработало

Сомнолог Елена Царева перечислила четыре признака качественного сна.

Источник: Комсомольская правда

Я стою на сцене и исполняю невообразимую арию. Зал рукоплещет, а мой звонкий голос вдруг превращается… в назойливый писк будильника. Уже пятого за утро! Кое-как разлепив глаза, понимаю,

что жизнь оперной дивы приснилась, я по-прежнему журналист и катастрофически проспала на работу: на сборы осталось 10 минут. Ничего удивительного, с каждым утром на улице все темнее, вставать все сложнее. Впрочем, это просто отговорки: круглый год я придумываю новые причины, почему не встаю вовремя. Но.

ведь должен же быть какой-то выход?

Считаем в уме.

— Скачай на смартфон приложение — будильник-головоломка. Ты его отключаешь, а он тебе выдает арифметический пример. Если не сможешь решить за полминуты, будильник снова зазвенит. И так каждый раз, пока не справишься с заданием, — советует подруга. Ее сын-школьник заодно таким способом еще и математику тренирует.

У меня по алгебре в школе была четверка, так что выбираю средний уровень сложности. И вот первое задание от будильника: 72+33+25=?

Это я и днем-то, на свежую голову, считала бы столбиком, а тут всего 30 секунд на вычисления в уме!

«130», — судорожно ввожу ответ. Но приложение не сдается. Я запрограммировала его на три примера подряд (а можно хоть на 20).

44+76+76=?

Зачем-то начала считать с конца, запуталась, и будильник затрезвонил снова. Спустя минут пять я наконец его вырубила. Про сон забыла, но второй раз устраивать себе такую экзекуцию не буду.

Проверяем реакцию.

На следующее утро пробую еще один вариант: приложение смартфона называет мне цвет (например, синий), который нужно быстро найти на поле из девяти разноцветных квадратов. Таймер — от 0,75 до 5 секунд. Не справлюсь — будильник заорет снова.

Без проблем выполнила три задания, каждое за две секунды. Бодрит! И в отличие от арифметических вычислений не раздражает. Попробовала аналогичный вариант с поиском цифр.

Это спросонья сложнее, ведь будильник показывает цифру, допустим, 9, а найти нужно ее в виде прописи: «Девять».

Еще одна функция этого же приложения-головоломки: сильно-сильно трясти телефон, пока сигнал не отключится. Способ действенный, но вот рука занемела.

Встал с постели — хватай гантели.

Будильник в виде гантели весом 660 граммов одолжила у коллеги. Он заказал чудо-гаджет в интернет-магазине по скидке за 900 рублей. Правда, сам не пользуется: лень. А вот я попробую.

Нужно 30 подходов, чтобы звонок отключился. Пришлось вскочить с постели, лежа тренироваться неудобно.

Остановиться не смогла: отложив гантель, неожиданно для себя начала приседать и прыгать. Хотя потом поняла, что вот так срываться с места в карьер для здоровья не слишком полезно.

Подобных девайсов, кстати, сейчас хоть пруд пруди. Один будильник в виде коврика требует на него встать, чтобы доказать пробуждение, другой нагло убегает в другую комнату. Стоят около 5000 рублей за штуку, но в наличии в интернет-магазинах есть не.

всегда.

Заведите кота.

По интернету гуляет шутка: «Как люди, у которых нет кошек, узнают, что уже 5 утра?» Мой кот будит нас ровно в.

7.30 (за полчаса до подъема), громко мяукая в лицо. Обожает залезть в шкаф и назойливо шуршать книгами и газетами. Мол, вставайте, хозяева, идите зарабатывать мне на корм. А как только я открываю глаза, дает деру, прячется в свой домик и делает вид, что дремлет. Миссия выполнена!

Кажется, кот размышляет во сколько разбудить хозяйку на этот раз. Любовь АРБАТСКАЯ

Сначала я ворчала, что хвостатый не дает выспаться, а затем преисполнилась благодарности: времени хватает и на полноценный завтрак, а не бутерброд, и на макияж.

Один только недостаток у пушистого «будильника»: время не настроишь. В будни кот может проспать, а в выходные вырвет из объятий Морфея с утра пораньше.

КСТАТИ.

Выложу в Сеть твое фото!

Еще пять действенных гаджетов:

— Будильник-лампа. Имитирует рассвет, вставать при «солнечном» освещении действительно легче и физически, и морально. Цена — от 1200 рублей.

— Браслет. Вибрирует на руке одновременно с сигналом будильника на смартфоне. От 400 рублей.

— Умный будильник. Заставляет встать и сделать фотографию.

вещи, которую запрограммируете с вечера: допустим, кофемолку.

или кошачий лоток. Бесплатное приложение для смартфона.

— Приложение-шантажист. Если после двух звонков не подскочите с постели, на третий случайная фотография из галереи телефона опубликуется на вашей странице в соцсетях. Бесплатное приложение для смартфона.

— Гаджет в виде миниатюрного настольного баскетбола. Чтобы отключить сигнал, нужно забросить крохотный мяч в кольцо. Подойдет скорее для детей. Цена: 390 рублей.

КОМПЕТЕНТНО.

Важнее — нормальный режим.

Михаил ПОЛУЭКТОВ,

врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней и.

нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат медицинских наук:

— Для быстрого пробуждения нужны физическая активность.

и эмоциональный тонус. Если вам сложно проснуться, заставьте себя выполнить какое-то действие для выключения будильника. Самое простое — положить его подальше от постели, тогда придется встать и пройтись по комнате. Кроме того, важна мотивация, ради чего просыпаться рано. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Допустим, если каждый раз из-за опоздания вы будете терять 5000 рублей, то начнете вставать вовремя.

Как подобрать подходящий звук для пробуждения? Тут каждый решает сам. «Поставьте звук смеха, и вы начнете утро с улыбки», — предлагает будильник на смартфоне. Но кого-то утренний хохот может напугать.

Михаил Полуэктов советует устанавливать на будильник не слишком громкую музыку. Лучше, если звук будет.

постепенно нарастать, а сама мелодия вызывать приятные ассоциации. Слишком резкое пробуждение может привести к учащению сердцебиения, перевозбуждению, а это негативно влияет на организм.

Однако все эксперты подчеркивают: если у вас возникла потребность в нестандартных будильниках, скорее всего, вам сначала надо нормализовать сон и наладить режим.

НА ЗАМЕТКУ.

Хватает ли вам сна?

Елена ЦАРЕВА, кандидат медицинских наук,

невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон»:

— Норма у всех разная, одним достаточно 6,5 часа, другим — 10. Но средний показатель для взрослого человека — около 8 часов.

Как определить, достаточно ли вы спите? Критерия четыре:

— Засыпаете не более чем за 15 минут.

— Ночью не просыпаетесь.

— Утром полностью пробуждаетесь тоже за 15 минут.

— Днем не испытываете сонливости.

Если у вас в этих пунктах минусы, нужно выстраивать режим. Попробуйте две недели подряд вставать в одно и то же время, даже в выходные. Тогда организм привыкнет, и вы, вероятно, начнете просыпаться даже за пару минут до будильника. И чувствовать себя бодро.