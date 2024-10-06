Считаем в уме и тягаем гантели: проверили необычные способы рано проснуться и вот, что сработало

Я стою на сцене и исполняю невообразимую арию. Зал рукоплещет, а мой звонкий голос вдруг превращается… в назойливый писк будильника. Уже пятого за утро! Кое-как разлепив глаза, понимаю,
что жизнь оперной дивы приснилась, я по-прежнему журналист и катастрофически проспала на работу: на сборы осталось 10 минут. Ничего удивительного, с каждым утром на улице все темнее, вставать все сложнее. Впрочем, это просто отговорки: круглый год я придумываю новые причины, почему не встаю вовремя. Но.
ведь должен же быть какой-то выход?
Считаем в уме.
— Скачай на смартфон приложение — будильник-головоломка. Ты его отключаешь, а он тебе выдает арифметический пример. Если не сможешь решить за полминуты, будильник снова зазвенит. И так каждый раз, пока не справишься с заданием, — советует подруга. Ее сын-школьник заодно таким способом еще и математику тренирует.
У меня по алгебре в школе была четверка, так что выбираю средний уровень сложности. И вот первое задание от будильника: 72+33+25=?
Это я и днем-то, на свежую голову, считала бы столбиком, а тут всего 30 секунд на вычисления в уме!
«130», — судорожно ввожу ответ. Но приложение не сдается. Я запрограммировала его на три примера подряд (а можно хоть на 20).
44+76+76=?
Зачем-то начала считать с конца, запуталась, и будильник затрезвонил снова. Спустя минут пять я наконец его вырубила. Про сон забыла, но второй раз устраивать себе такую экзекуцию не буду.
Проверяем реакцию.
На следующее утро пробую еще один вариант: приложение смартфона называет мне цвет (например, синий), который нужно быстро найти на поле из девяти разноцветных квадратов. Таймер — от 0,75 до 5 секунд. Не справлюсь — будильник заорет снова.
Без проблем выполнила три задания, каждое за две секунды. Бодрит! И в отличие от арифметических вычислений не раздражает. Попробовала аналогичный вариант с поиском цифр.
Это спросонья сложнее, ведь будильник показывает цифру, допустим, 9, а найти нужно ее в виде прописи: «Девять».
Еще одна функция этого же приложения-головоломки: сильно-сильно трясти телефон, пока сигнал не отключится. Способ действенный, но вот рука занемела.
Встал с постели — хватай гантели.
Будильник в виде гантели весом 660 граммов одолжила у коллеги. Он заказал чудо-гаджет в интернет-магазине по скидке за 900 рублей. Правда, сам не пользуется: лень. А вот я попробую.
Нужно 30 подходов, чтобы звонок отключился. Пришлось вскочить с постели, лежа тренироваться неудобно.
Остановиться не смогла: отложив гантель, неожиданно для себя начала приседать и прыгать. Хотя потом поняла, что вот так срываться с места в карьер для здоровья не слишком полезно.
Подобных девайсов, кстати, сейчас хоть пруд пруди. Один будильник в виде коврика требует на него встать, чтобы доказать пробуждение, другой нагло убегает в другую комнату. Стоят около 5000 рублей за штуку, но в наличии в интернет-магазинах есть не.
всегда.
Заведите кота.
По интернету гуляет шутка: «Как люди, у которых нет кошек, узнают, что уже 5 утра?» Мой кот будит нас ровно в.
7.30 (за полчаса до подъема), громко мяукая в лицо. Обожает залезть в шкаф и назойливо шуршать книгами и газетами. Мол, вставайте, хозяева, идите зарабатывать мне на корм. А как только я открываю глаза, дает деру, прячется в свой домик и делает вид, что дремлет. Миссия выполнена!
Сначала я ворчала, что хвостатый не дает выспаться, а затем преисполнилась благодарности: времени хватает и на полноценный завтрак, а не бутерброд, и на макияж.
Один только недостаток у пушистого «будильника»: время не настроишь. В будни кот может проспать, а в выходные вырвет из объятий Морфея с утра пораньше.
КСТАТИ.
Выложу в Сеть твое фото!
Еще пять действенных гаджетов:
— Будильник-лампа. Имитирует рассвет, вставать при «солнечном» освещении действительно легче и физически, и морально. Цена — от 1200 рублей.
— Браслет. Вибрирует на руке одновременно с сигналом будильника на смартфоне. От 400 рублей.
— Умный будильник. Заставляет встать и сделать фотографию.
вещи, которую запрограммируете с вечера: допустим, кофемолку.
или кошачий лоток. Бесплатное приложение для смартфона.
— Приложение-шантажист. Если после двух звонков не подскочите с постели, на третий случайная фотография из галереи телефона опубликуется на вашей странице в соцсетях. Бесплатное приложение для смартфона.
— Гаджет в виде миниатюрного настольного баскетбола. Чтобы отключить сигнал, нужно забросить крохотный мяч в кольцо. Подойдет скорее для детей. Цена: 390 рублей.
КОМПЕТЕНТНО.
Важнее — нормальный режим.
Михаил ПОЛУЭКТОВ,
врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней и.
нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат медицинских наук:
— Для быстрого пробуждения нужны физическая активность.
и эмоциональный тонус. Если вам сложно проснуться, заставьте себя выполнить какое-то действие для выключения будильника. Самое простое — положить его подальше от постели, тогда придется встать и пройтись по комнате. Кроме того, важна мотивация, ради чего просыпаться рано. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Допустим, если каждый раз из-за опоздания вы будете терять 5000 рублей, то начнете вставать вовремя.
Как подобрать подходящий звук для пробуждения? Тут каждый решает сам. «Поставьте звук смеха, и вы начнете утро с улыбки», — предлагает будильник на смартфоне. Но кого-то утренний хохот может напугать.
Михаил Полуэктов советует устанавливать на будильник не слишком громкую музыку. Лучше, если звук будет.
постепенно нарастать, а сама мелодия вызывать приятные ассоциации. Слишком резкое пробуждение может привести к учащению сердцебиения, перевозбуждению, а это негативно влияет на организм.
Однако все эксперты подчеркивают: если у вас возникла потребность в нестандартных будильниках, скорее всего, вам сначала надо нормализовать сон и наладить режим.
НА ЗАМЕТКУ.
Хватает ли вам сна?
Елена ЦАРЕВА, кандидат медицинских наук,
невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон»:
— Норма у всех разная, одним достаточно 6,5 часа, другим — 10. Но средний показатель для взрослого человека — около 8 часов.
Как определить, достаточно ли вы спите? Критерия четыре:
— Засыпаете не более чем за 15 минут.
— Ночью не просыпаетесь.
— Утром полностью пробуждаетесь тоже за 15 минут.
— Днем не испытываете сонливости.
Если у вас в этих пунктах минусы, нужно выстраивать режим. Попробуйте две недели подряд вставать в одно и то же время, даже в выходные. Тогда организм привыкнет, и вы, вероятно, начнете просыпаться даже за пару минут до будильника. И чувствовать себя бодро.