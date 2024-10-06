Считаем в уме и тягаем гантели: проверили необычные способы рано проснуться и вот, что сработало

Если у вас в этих пунктах минусы, нужно выстраивать режим. Попробуйте две недели подряд вставать в одно и то же время, даже в выходные. Тогда организм привыкнет, и вы, вероятно, начнете просыпаться даже за пару минут до будильника. И чувствовать себя бодро.