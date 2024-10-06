В поселке Горячий Ключ прошла встреча с губернатором Иркутской области

Губернатор Приангарья провел встречу с жителями поселка Горячий Ключ Иркутского района. Сибиряки задали Игорю Кобзеву вопросы о ремонте дорог и освещенности населенного пункта. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.