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В поселке Горячий Ключ прошла встреча с губернатором Иркутской области

Глава Приангарья ответил на вопросы о ремонте дорог и освещенности поселка Горячий Ключ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Приангарья провел встречу с жителями поселка Горячий Ключ Иркутского района. Сибиряки задали Игорю Кобзеву вопросы о ремонте дорог и освещенности населенного пункта. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

— До ноября поручено восстановить гравийное покрытие дорог, нарушенное из-за прокладки водопроводных сетей, — отмечают власти.

Вместе с этим в последние годы Горячий Ключ стремительно развивается. Улучшается состояние социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур.

В результате встречи губернатора с жителями поселка представители региональных министерств узнали, на что стоит обратить внимание и какие проблемы необходимо устранить.

Напомним, режим ЧС могут ввести в Тайшетском районе из-за гибели урожая.