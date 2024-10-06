Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

869 сибиряков посетили Поезд Победы в первый день работы в Иркутске

Передвижную выставку в столице Приангарья увидели более 200 детей.

Источник: Комсомольская правда

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла на станцию Иркутск-Пассажирский и в первый же день работы привлекла к себе внимание сотен человек. Проект уникален. В каждом вагоне посетители погружаются в историю при помощи современных технологий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

— В Иркутске за три дня будет задействовано около ста волонтеров, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. — Поезд Победы будет работать в Иркутске в субботу и воскресенье, после чего отправится в Зиму, этот город он посетит впервые, там выставка будет открыта для посетителей 7 и 8 октября.

За сутки Поезд Победы посетили 869 жителей и гостей Иркутска.

Тем, кто не успеет познакомиться с проектом вживую, предлагают сделать онлайн — на сайте поездпобеды.рф.