869 сибиряков посетили Поезд Победы в первый день работы в Иркутске

— В Иркутске за три дня будет задействовано около ста волонтеров, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. — Поезд Победы будет работать в Иркутске в субботу и воскресенье, после чего отправится в Зиму, этот город он посетит впервые, там выставка будет открыта для посетителей 7 и 8 октября.