869 сибиряков посетили Поезд Победы в первый день работы в Иркутске

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла на станцию Иркутск-Пассажирский и в первый же день работы привлекла к себе внимание сотен человек. Проект уникален. В каждом вагоне посетители погружаются в историю при помощи современных технологий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
— В Иркутске за три дня будет задействовано около ста волонтеров, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. — Поезд Победы будет работать в Иркутске в субботу и воскресенье, после чего отправится в Зиму, этот город он посетит впервые, там выставка будет открыта для посетителей 7 и 8 октября.
За сутки Поезд Победы посетили 869 жителей и гостей Иркутска.
Тем, кто не успеет познакомиться с проектом вживую, предлагают сделать онлайн — на сайте поездпобеды.рф.