14 педагогов из Иркутской области участвуют в Форуме классных руководителей

В Москве продолжается Большая учительская неделя. Одним из ключевых событий стал четвертый Всероссийский форум классных руководителей, в котором участвуют 14 педагогов из Приангарья. Это классные руководители школ и кураторы студенческих групп колледжей и техникумов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Иркутской области.