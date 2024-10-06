Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 педагогов из Иркутской области участвуют в Форуме классных руководителей

Четвертый Всероссийский форум — одно из ключевых событий Большой учительской недели в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве продолжается Большая учительская неделя. Одним из ключевых событий стал четвертый Всероссийский форум классных руководителей, в котором участвуют 14 педагогов из Приангарья. Это классные руководители школ и кураторы студенческих групп колледжей и техникумов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Иркутской области.

— На площадке форума обсуждаются вопросы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасности участников образовательного процесса, воспитательной работы, инструментов и подходов к профориентации, — поясняют в минобре региона.

Всего в форуме зарегистрирована тысяча участников со всей страны.

Напомним, полицейские разыскивают участников конфликта на детской площадке в Ангарске.