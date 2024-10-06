14 педагогов из Иркутской области участвуют в Форуме классных руководителей

В Москве продолжается Большая учительская неделя. Одним из ключевых событий стал четвертый Всероссийский форум классных руководителей, в котором участвуют 14 педагогов из Приангарья. Это классные руководители школ и кураторы студенческих групп колледжей и техникумов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Иркутской области.
— На площадке форума обсуждаются вопросы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасности участников образовательного процесса, воспитательной работы, инструментов и подходов к профориентации, — поясняют в минобре региона.
Всего в форуме зарегистрирована тысяча участников со всей страны.
Напомним, полицейские разыскивают участников конфликта на детской площадке в Ангарске.