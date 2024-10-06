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Михаил Аверин ушел с поста председатель Совета директоров омского «Авангарда»

Имя преемника пока не называется.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, практически сразу после победы омского «Авангарда» над «Барысом» омский клуб сообщил об изменениях в руководящем составе клуба. Свой пост покинул председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин.

Аверин сложил свои полномочия. О причинах и преемнике пока не сообщается.

Михаил Аверин пришел в «Авангард» из «Газпромнефти», где в качестве топ-менеджера курировал правовое сопровождение проектов. На посту Совета директоров он сменил Александра Крылова. Руководил Советом Аверин чуть больше года.