Михаил Аверин ушел с поста председатель Совета директоров омского «Авангарда»

Вчера, практически сразу после победы омского «Авангарда» над «Барысом» омский клуб сообщил об изменениях в руководящем составе клуба. Свой пост покинул председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин.
Аверин сложил свои полномочия. О причинах и преемнике пока не сообщается.
Михаил Аверин пришел в «Авангард» из «Газпромнефти», где в качестве топ-менеджера курировал правовое сопровождение проектов. На посту Совета директоров он сменил Александра Крылова. Руководил Советом Аверин чуть больше года.