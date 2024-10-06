В Омске отметили День ходьбы

В парке «Птичья гавань» прошёл праздник, посвящённый Всероссийскому дню ходьбы. Для омичей, пришедших позаниматься на свежем воздухе, организаторы подготовили активности на любой вкус. Среди них — гигантские дженга и шашки, а также аттракцион «Борьба сумо».