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В Омске отметили День ходьбы

Праздник собрал более тысячи человек.

В парке «Птичья гавань» прошёл праздник, посвящённый Всероссийскому дню ходьбы. Для омичей, пришедших позаниматься на свежем воздухе, организаторы подготовили активности на любой вкус. Среди них — гигантские дженга и шашки, а также аттракцион «Борьба сумо».

Кульминацией стало проведение второго этапа Кубка России по скандинавской ходьбе. В нём участвовали омичи всех возрастов — от малышей до пенсионеров.

В общей сложности в парке на старт трёхкилометровой дистанции собралось около тысячи человек.

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