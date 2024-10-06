Бастрыкин затребовал доклад по делу об омском частном пансионате для престарелых

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городе Омске в ходе проверки частного пансионата выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и законодательства о здравоохранении. Отмечается, что длительное время должного ухода за пенсионерами не осуществлялось, на теле одной из пожилых женщин после пребывания в учреждении родственники обнаружили многочисленные телесные повреждения. Компетентные органы обратились в суд с ходатайством о приостановлении деятельности учреждения, однако до настоящего времени оно продолжает функционировать», — указано в официальном сообщении.