Бастрыкин затребовал доклад по делу об омском частном пансионате для престарелых

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городе Омске в ходе проверки частного пансионата выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и законодательства о здравоохранении. Отмечается, что длительное время должного ухода за пенсионерами не осуществлялось, на теле одной из пожилых женщин после пребывания в учреждении родственники обнаружили многочисленные телесные повреждения. Компетентные органы обратились в суд с ходатайством о приостановлении деятельности учреждения, однако до настоящего времени оно продолжает функционировать», — указано в официальном сообщении.
Глава Следственного комитета РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Добавим, судя по всему, речь идет о пансионате для престарелых в Кировском административном округе Омска, о котором ранее сообщала омская прокуратура. Прокуратура подала иск о запрете работы пансионата и распределении постояльцев в другие соцучреждения, в результате чего суд вынес определение о принятии обеспечительных мер. При этом позиция пансионата не была представлена.
Судебное решение, по данным омской прокуратуры, находится на исполнении в территориальном отделе судебных приставов, ведется работа по переселению пенсионеров в другие учреждения.