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Естественная убыль населения в Татарстане выросла в полтора раза

По итогам первых семи месяцев 2024 года в Татарстане естественная убыль населения увеличилась более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2023 года (6536 человек по сравнению с 4348).

Источник: ИА Татар-информ

Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

В результате соответствующий показатель по региону за год вырос с −1,9 до −2,8 на одну тысячу населения (впрочем, это всё равно меньше, чем было по итогам первого полугодия).

За январь — июль в Татарстане было зарегистрировано 20 262 рождения — на 449 меньше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом в июле темпы снижения рождаемости замедлились с 3,4% в первые шесть месяцев 2024-го до 2,2%.

Вместе с тем в республике зафиксировано 26 798 летальных случаев — на 1739 больше, чем за январь — июль 2023-го. Темпы роста смертности остались неизменными — 6,5%. Число младенческих смертей по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 66 до 57.

Показатель рождаемости на одну тысячу населения уменьшился с 8,9 за первые семь месяцев минувшего года до 8,7 (по итогам первого полугодия текущего года он равнялся 8,5), тогда как показатель смертности вырос с 10,8 до 11,5.

демография