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В Башкирии температура воздуха прогреется до +23 градусов

Синоптики рассказали о погоде на начало новой недели.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в Башкирии на следующей неделе. По прогнозам республиканских синоптиков, столбики термометров поднимутся аж до +23 градусов.

Так, в понедельник. 7 октября, днем пройдут небольшие дожди. Ночью ударят заморозки до −5 градусов, а уже днем столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов.

Во вторник, 8 октября, станет значительнее теплее. Метеорологи все так же ожидают осадки, но ночные заморозки отступят, а днем столбики термометров покажут больше 20 градусов.

— Во вторник температура воздуха ночью опустится +4…+9°, днем достигнет +18…+23°, — заключили в Башгидрометцентре.

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