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Оранжевый уровень опасности объявлен в двух областях Беларуси 6 октября. Из-за чего?

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Гомельской и Могилевской областях Беларуси 6 октября.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°

В воскресенье будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами, а утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 4−9 м/с, днем по востоку с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северо-западу до плюс 12 по юго-востоку. Днем будет 8−14 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 18.

Минск

Временами дожди (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер северный, 4−9 м/с.

Брест

Временами дожди (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер северный, 4−9 м/с.

Витебск

Во второй половине дня дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +10..+12°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гомель

Временами сильный дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер переменный, 4−9 м/с.

Гродно

Временами дожди (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер северный, 4−9 м/с.

Могилев Временами сильный дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +12..+14°C. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.