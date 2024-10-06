Перепады температуры от +11 до 28 градусов тепла обещают в Ростове всю рабочую неделю

В Ростове следующая рабочая неделя будет богата на сюрпризы в плане погоды. Так, в понедельник, 7 октября, утром столбик термометра покажет +22 градуса, днем +28, а вечером +23.
Первый рабочий день недели будет солнечным и без осадков.
Во вторник, 8 октября, в первой половине дня пойдет дождь. Утром обещают +15, днем +16, а вечером +13.
В среду, 9 октября, весь день пасмурно. Утром +14, днем +19, вечером +15.
В четверг, 10 октября, пасмурно и без дождя. Утром +12, днем + 19, вечером + 13.
В пятницу, 11 октября, солнечно и без дождя. Утром в Ростове +11, днем +17, вечером + 15.