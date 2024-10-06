«Хочу обнимать»: китайский турист пристал к девушке во Владивостоке, за мужчину извинялся его друг

Кое-как он отстал. Судя по всему, узнать контакт избранницы у мужчины все же получилось, и он продолжил неуместные ухаживания в сети. А через время перед девушкой извинился коллега гостя из Поднебесной. Он представился другом мужчины и перевел «компенсацию» за поведение последнего. Сумму девушка не огласила.