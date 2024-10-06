«Хочу обнимать»: китайский турист пристал к девушке во Владивостоке, за мужчину извинялся его друг

Китайский турист пристал к девушке во Владивостоке, друг мужчины извинился за него и даже перевел пострадавшей деньги. Эту странную историю, произошедшую на днях, обсуждают в социальных сетях, сообщает «КП — Дальний Восток».
Девушка стала жертвой назойливых ухаживаний китайского туриста, мужчина пытался ее обнять и отказывался уходить даже после категорических отказов. На ломаном русском мужчина пытался добиться номера телефона девушки, узнавал ее возраст и место работы.
Кое-как он отстал. Судя по всему, узнать контакт избранницы у мужчины все же получилось, и он продолжил неуместные ухаживания в сети. А через время перед девушкой извинился коллега гостя из Поднебесной. Он представился другом мужчины и перевел «компенсацию» за поведение последнего. Сумму девушка не огласила.
В полиции произошедшее еще не прокомментировали. Вероятно, никакого наказания за настойчивость мужчина не понесет. Кстати, пользователи соцсетей разделились на два лагеря: кто-то осуждает поступок китайца, а кто-то, напротив, в недоумении из-за того, что девушка, скорее всего, все же сама дала свой номер. Поделиться мнением и посмотреть видео момента «знакомства» можно в нашем Telegram-канале.