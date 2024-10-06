Жителя Находки обманули на миллионы рублей под видом заработка на инвестициях

Однако вскоре после того, как он перечислил на счет большие суммы, включая кредитные средства, доступ к счету был заморожен. Чтобы разблокировать его, мужчине предложили заплатить за страховку. После ряда дополнительных взносов его счет в итоге был окончательно заблокирован.