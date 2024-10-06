Жителя Находки обманули на миллионы рублей под видом заработка на инвестициях

Житель Находки стал жертвой мошенников, потеряв 9,5 миллиона рублей, взятых в кредит. Инцидент произошел после знакомства 34-летнего мужчины с женщиной в интернете, которая предложила ему зарабатывать на фондовой бирже, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В течение недели общения она убедила его в выгодности инвестиций через определенное приложение, обещая поддержку опытного трейдера. Мужчина, следуя указаниям, открыл счет и начал инвестиции. Сначала ему казалось, что он зарабатывает, так как на его счет поступали деньги.
Однако вскоре после того, как он перечислил на счет большие суммы, включая кредитные средства, доступ к счету был заморожен. Чтобы разблокировать его, мужчине предложили заплатить за страховку. После ряда дополнительных взносов его счет в итоге был окончательно заблокирован.
Обманутый мужчина обратился за помощью в интернете и узнал, что множество людей также пострадали от действий этой мошеннической группы. После этого он обратился в полицию.
«Следователем СО ОМВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
Напомним, в Приморье жительница Пожарского округа стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей.