В Арсеньеве полиция нашла мигрантов, работавших нелегально

Сотрудники полиции в Арсеньеве провели рейды по выявлению мигрантов, нарушающих российское законодательство. Были проведены проверки места проживания иностранных граждан и места их работы. В итоге было зарегистрировано 5 нарушений закона.
Как сообщает телеграм-канал Полиция Приморья, в отношении двух нарушителей полицейские составили административные протоколы из-за отсутствия необходимых документов. Еще один мигрант трудился без патента. Также был случай, когда иностранный гражданин обратился за патентом на работу в России с нарушением сроков, установленных законом.
В итоге те граждане, которые вообще не имели документов будут, по решению суда, выдворены из России. В остальных случаях назначены штрафы от 2 до 10 тысяч рублей.
Также составлен протокол в отношении жителя России, у которого работал иностранный гражданин без соответствующего оформления.
«Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.