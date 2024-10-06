В Арсеньеве полиция нашла мигрантов, работавших нелегально

Как сообщает телеграм-канал Полиция Приморья, в отношении двух нарушителей полицейские составили административные протоколы из-за отсутствия необходимых документов. Еще один мигрант трудился без патента. Также был случай, когда иностранный гражданин обратился за патентом на работу в России с нарушением сроков, установленных законом.