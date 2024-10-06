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Регбиста «Красного Яра» увезли на скорой во время игры чемпионата России

Регбийный клуб «Красный Яр» играл с пензенским «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

Регбиста красноярской команды «Красный Яр» Хушнуда Сангинова увезли на машине скорой помощи во время матча с пензенским «Локомотивом» за третье место на Чемпионате России.

Хушнуд Сангинов столкнулся с прыгнувшим в его сторону игроком «Локомотива» Валерием Хлутковым. Красноярский регбист получил удар коленом в грудь, а после Хлутков упал всем телом на его голову.

Пострадавший спортсмен не мог подняться из-за боли. Через некоторое время регбиста увезла машина скорой помощи.

Матч был приостановлен на 10 минут, а после вновь возобновлён. Игра закончилась со счётом 12:31 в пользу «Локомотива».

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