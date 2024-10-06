Регбиста «Красного Яра» увезли на скорой во время игры чемпионата России

Регбиста красноярской команды «Красный Яр» Хушнуда Сангинова увезли на машине скорой помощи во время матча с пензенским «Локомотивом» за третье место на Чемпионате России.
Хушнуд Сангинов столкнулся с прыгнувшим в его сторону игроком «Локомотива» Валерием Хлутковым. Красноярский регбист получил удар коленом в грудь, а после Хлутков упал всем телом на его голову.
Пострадавший спортсмен не мог подняться из-за боли. Через некоторое время регбиста увезла машина скорой помощи.
Матч был приостановлен на 10 минут, а после вновь возобновлён. Игра закончилась со счётом 12:31 в пользу «Локомотива».