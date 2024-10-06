В Омске ищут подрядчика для выноса палаток-самостроев

На сайте Госзакупок повился лот, размещенный департаментом контрольной системы в сфере закупок администрации города Омска. Мэрия ищет подрядчика для выноса нелегальных нестационарных торговых объектов.
Цена контракта составляет 1 306 820 рублей. За эти деньги подрядчик должен будет вынести 6 НТО. Судя по описанию закупки, объекты разные. Одни уже не работают и полуразрушены, другие еще функционируют.
Для последних в закупке предусмотрена процедура подготовки незаконных НТО к выносу. В присутствии должностного лица администрации города и участкового полиции подрядчик должен вскрыть замок и произвести опись находящегося в НТО имущества. Отключить объект от проводов, разобрать рекламные вывески и информационные табло.
Вывозить объекты будут на площадку временного хранения. Срок выполнения работ — с 1 января 2025 года по 20 декабря 2025 года по заявкам заказчика.
Заявки на участие в торгах принимаются до 14 октября 2024 года, итоги аукциона заказчик подведет 16 октября.