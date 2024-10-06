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Почищу совесть за миллионы: почему люди готовы отдавать большие суммы колдунам и гадалкам

Если вы планировали кого-нибудь приворожить, почистить чакры или просто узнать будущее — поспешите. Тарологи и колдуны заявили, что поднимают цены на свои услуги в два раза. «Вечерняя Москва» выяснила, откуда в современном мире такая тяга ко всему магическому и сколько люди готовы платить.

Если вы планировали кого-нибудь приворожить, почистить чакры или просто узнать будущее — поспешите. Тарологи и колдуны заявили, что поднимают цены на свои услуги в два раза. «Вечерняя Москва» выяснила, откуда в современном мире такая тяга ко всему магическому и сколько люди готовы платить.

Будущее стоит дорого

По информации в сети, «чистка кармы», а проще говоря, совести, теперь вместо 9500 стоит 15 000 рублей. Кстати, не так давно за подобную услугу россиянка отдала мошеннице аж семь миллионов. Приворот сегодня вам обойдется в 40 000 рублей.

Услугами астрологов и магов готовы пользоваться даже крупные компании. Они нанимают «звездных» специалистов, чтобы те помогали с подбором персонала. Кто только устраивается на работу, могут аналогично воспользоваться силой «колдунов». Минута консультации с «мастером» будет стоить от 70 рублей.

Вами управляют

Психолог Анастасия Хищенко рассказала «ВМ», что вера в подобные явления передалась нам от предков.

— Это было испокон веков. Сейчас это называется психология магического мышления, когда мы стремимся верить в то, что волшебная «вселенная» нам подскажет, поможет увидеть правильные ответы на наши животрепещущие вопросы. Именно поэтому так популярны гороскопы, потому что люди хотят верить, что им что-то там предначертано, — отметила эксперт. — А вот с точки зрения психологии такое поведение — просто желание подсознательно свалить с себя ответственность.

Чаще всего, как добавила Хищенко, те, кто ходят к колдунам, изначально обладают магическим мышлением — верят в силу «вселенной» с детства.

— Многие не хотят разбираться в ситуации сами, а хотят, чтобы их направили — рассказали что и как делать. И вообще, чрезмерная вера в астрологов и тарологов — это очень опасная история. Можно попасть под большое влияние других людей, стать беспомощным. Надо понимать, что тут в первую очередь работает самовнушение. Если кто-то подсознательно уверен, что определенное событие у него в жизни случится, это правда произойдет, так как действия человека будут направлены на произошедшее, — сообщила Анастасия Хищенко.

Конечно, тяга ко всему магическому — это стечение многих факторов.

— Если мы зависим от мнения окружающих, если за нас в жизни все решали, если нам говорили о силе народных примет… Скорее всего, мы после этого будем склонны к магическому мышлению, — заключила психолог.

Нам не нужен адвокат

На одном из тематических сайтов можно наткнуться на интересную услугу — «Индивидуальный обряд». По заверениям потомственного мага по картам, она может не только защитить вас, вашу семью и дом, но и… выиграть или смягчить наказание в суде! Цена за такое удовольствие, правда, сразу не разглашается — видимо, зависит от состава преступления. Но будем надеяться, что дешевле будет нанять все же юриста.

Приворожу онлайн

А как насчет приворота онлайн? Всего за 3900 рублей потомственная гадалка готова положить к вашим ногам любого человека. И, как удобно, для этого даже не придется выходить из дома.

Сначала — диплом

А может быть, вы мечтаете научиться таинственному ремеслу? Не вопрос. В интернете множество предложений от опытных экстрасенсов. Например, целая школа магии. На сайте учебного заведения висят красивые плашки «Академический подход», «Только светлая магия», «Связь с учителем»… Ну если и поступать в университет, то только в такой! Цены на курсы стартуют от 20 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лев Малазония, нейропсихолог:

— Тарология и астрология уверенно предлагают способ глубже понять себя и свою жизнь через символы, что откликается в неокрепших умах и неподготовленной психике. Особенно их услуги популярны в период, когда мир и общество находятся в неопределенности.