Почищу совесть за миллионы: почему люди готовы отдавать большие суммы колдунам и гадалкам

— Многие не хотят разбираться в ситуации сами, а хотят, чтобы их направили — рассказали что и как делать. И вообще, чрезмерная вера в астрологов и тарологов — это очень опасная история. Можно попасть под большое влияние других людей, стать беспомощным. Надо понимать, что тут в первую очередь работает самовнушение. Если кто-то подсознательно уверен, что определенное событие у него в жизни случится, это правда произойдет, так как действия человека будут направлены на произошедшее, — сообщила Анастасия Хищенко.