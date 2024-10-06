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Девушки из Хабаровска вошли в топ лучших участниц «Мисс Россия-2024»

Абсолютным победителем конкурса стала участница из Чувашии.

Источник: Официальный сайт конкурса

Девушки из Хабаровска заняли ведущие места в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Россия-2024». Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Всего в финал конкурса попали трое жительниц Хабаровского края: 20-летняя Кристина Андрейчук, 22-летняя Мария Жукова и 22-летняя Алла Макайда. В зрительском голосовании они получили 309, 333 и 295 голосов соответственно. Также в последний этап прошли красавицы из Приморского края, Сахалинской области, Республики Якутия и ЕАО.

Хабаровчанки наряду с соперницей из Якутии вошли в топ-5 победительниц конкурса национальных костюмов, представ в традиционных одеждах коренных народов. Абсолютным победителем «Мисс Россия» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, которая поедет представлять страну на конкурс «Мисс Вселенная» в Мексике.

мода и красота