Красноярские львицы укрощены на юге: «Енисей» потерпел горькое поражение в Краснодаре

Первый тайм прошел в напряженной борьбе, где красноярки даже имели небольшое преимущество, бережно обращаясь с мячом. Однако во втором тайме хозяйки поля нанесли сокрушительный двойной удар. Сначала Арина Шуба прошила оборону «Енисея» хитрым ударом с рикошетом, а затем Полина Органова выпустила «ракету», не оставившую шансов вратарю гостей.