Красноярские львицы укрощены на юге: «Енисей» потерпел горькое поражение в Краснодаре

Матч, начавшийся как равная шахматная партия, завершился разгромным поражением сибирячек со счетом 0:2.
Первый тайм прошел в напряженной борьбе, где красноярки даже имели небольшое преимущество, бережно обращаясь с мячом. Однако во втором тайме хозяйки поля нанесли сокрушительный двойной удар. Сначала Арина Шуба прошила оборону «Енисея» хитрым ударом с рикошетом, а затем Полина Органова выпустила «ракету», не оставившую шансов вратарю гостей.
Эта горькая пилюля стала 12-м поражением женского «Енисея» в чемпионате. Красноярские львицы продолжают занимать 9-ю строчку турнирной таблицы, а мечты о реванше за домашнюю победу 4:2 растаяли в жарком краснодарском воздухе. Теперь команде предстоит серьезная работа над ошибками, чтобы вернуться в борьбу за более высокие места.
Ранее футболистки «Енисея» вышли на поле в футболках с бездомными собаками.