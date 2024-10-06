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Красноярские львицы укрощены на юге: «Енисей» потерпел горькое поражение в Краснодаре

Футболистки красноярского «Енисея» отправились в Краснодар за реваншем, но вместо этого получили болезненный урок.

Матч, начавшийся как равная шахматная партия, завершился разгромным поражением сибирячек со счетом 0:2.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе, где красноярки даже имели небольшое преимущество, бережно обращаясь с мячом. Однако во втором тайме хозяйки поля нанесли сокрушительный двойной удар. Сначала Арина Шуба прошила оборону «Енисея» хитрым ударом с рикошетом, а затем Полина Органова выпустила «ракету», не оставившую шансов вратарю гостей.

Эта горькая пилюля стала 12-м поражением женского «Енисея» в чемпионате. Красноярские львицы продолжают занимать 9-ю строчку турнирной таблицы, а мечты о реванше за домашнюю победу 4:2 растаяли в жарком краснодарском воздухе. Теперь команде предстоит серьезная работа над ошибками, чтобы вернуться в борьбу за более высокие места.

Ранее футболистки «Енисея» вышли на поле в футболках с бездомными собаками.

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