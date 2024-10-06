В Чусовом достроили современную поликлинику на 400 посещений

В Чусовом (Пермский край) введена в эксплуатацию новая поликлиника на 400 посещений. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
Пятиэтажное здание новой поликлиники, расположенной по адресу улица Коммунистическая, 19, было построено менее чем за два года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.
На первом этаже лечебницы разместили кабинеты хирургической и неотложной медицинской помощи, на втором — кабинеты дежурных врачей, кабинет выдачи справок и направлений, зона приема анализов, а на третьем — кабинеты приема терапевтов и узких специалистов, а также помещения для отделения физиотерапии и реабилитации, дневной стационар. Кроме того, на двух верхних этажах в поликлинике оборудовали кабинеты стоматологии для взрослых и детей.
«Жители смогут получать доступную медицинскую помощь в комфортной клинике по всем современным стандартам. Поликлиника сдана в чистовой отделке и со всем необходимым оборудованием. В новом лечебном учреждении все оборудовано в том числе для передвижения маломобильных групп населения, установлены три пассажирских лифта, также благоустроена территория и парковка для персонала и пациентов», — пояснили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Возможностями новой современной поликлиники смогут воспользоваться около 47 тысяч взрослых жителей Чусового. А свои двери для первых пациентов учреждение откроет уже в этом году.