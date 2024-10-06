В Чусовом достроили современную поликлинику на 400 посещений

На первом этаже лечебницы разместили кабинеты хирургической и неотложной медицинской помощи, на втором — кабинеты дежурных врачей, кабинет выдачи справок и направлений, зона приема анализов, а на третьем — кабинеты приема терапевтов и узких специалистов, а также помещения для отделения физиотерапии и реабилитации, дневной стационар. Кроме того, на двух верхних этажах в поликлинике оборудовали кабинеты стоматологии для взрослых и детей.