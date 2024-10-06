В сквере имени Суворова Омска высадили 80 деревьев

С инициативой благоустройства сквера выступили местные жители. На средства, полученные в рамках программы «Решают люди», был проведен комплекс работ по очистке территории и высадке новых саженцев. Губернатор отметил, что Омск продолжит активные работы по озеленению, стремясь вернуть статус города-сада.