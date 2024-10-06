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В сквере имени Суворова Омска высадили 80 деревьев

В Омске состоялась традиционная осенняя высадка деревьев, в которой приняли участие губернатор Виталий Хоценко, спикер Законодательного Собрания Александр Артёмов и мэр Омска Сергей Шелест.

Акция проходила в сквере имени Суворова, где высадили 80 деревьев, включая пирамидальные тополя и сосны.

С инициативой благоустройства сквера выступили местные жители. На средства, полученные в рамках программы «Решают люди», был проведен комплекс работ по очистке территории и высадке новых саженцев. Губернатор отметил, что Омск продолжит активные работы по озеленению, стремясь вернуть статус города-сада.

Напомним, ранее мы писали, что на Левобережье Омска началось строительство уникального фиджитал-центра.

экология