Ольга Бузова откликнулась на просьбу семиклассников из Челябинска

«Катюша, привет, хочу пожелать тебе здоровья и всего самого лучшего. Спасибо тебе за твою любовь, все в жизни случается, но все в наших руках. Самое главное — верить, любить эту жизнь и улыбаться. Пусть у тебя все хорошо, передаю тебе привет, свою любовь и поддержку», — сказала звезда в видеопривете.