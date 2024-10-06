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Ольга Бузова откликнулась на просьбу семиклассников из Челябинска

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала видео для ученицы седьмого класса челябинской школы № 58.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, необычную просьбу озвучили на встрече с главой «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной учащиеся этой школы.

«Екатерина Михайловна, в седьмом классе учится ваша тезка, у нее тяжелое заболевание, — рассказали ребята. — Она мечтает, чтобы ее заметила Ольга Бузова. Мы очень хотим помочь нашей Кате и поэтому запустили хештег #Дотянутьсядозвезды. Мы знаем, что вы дружите с российскими артистами и Ольгой Бузовой. Передайте ей письмо от Кати».

Екатерина Мизулина и челябинские школьники записали видео и отправили Ольге Бузовой. Ответ не заставил себя долго ждать.

«Катюша, привет, хочу пожелать тебе здоровья и всего самого лучшего. Спасибо тебе за твою любовь, все в жизни случается, но все в наших руках. Самое главное — верить, любить эту жизнь и улыбаться. Пусть у тебя все хорошо, передаю тебе привет, свою любовь и поддержку», — сказала звезда в видеопривете.