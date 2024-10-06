Педагог из Челябинска стала призером всероссийского конкурса «Учитель года»

Учитель русского языка и литературы из Челябинска Екатерина Румбах стала призером всероссийского конкурса. Имена призеров назвали в пресс-службе Министерства просвещения России.
В этом году призерами конкурса «Учитель года России» стали пять педагогов из разных регионов России. Челябинскую область представляла учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 2 Челябинска Екатерина Румбах.
Призеров наградили в Государственном Кремлевском дворце, им вручили «Малого хрустального пеликана» и 500 тысяч рублей.