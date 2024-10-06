Фестиваль «Шукшинские дни» стартует в Минске

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Фестиваль «Шукшинские дни» впервые пройдет в Минске с 6 по 27 октября в духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.
В этом году форум приурочен к двум памятным датам — 100-летию кинематографа Беларуси и 95-летию со дня рождения советского кинорежиссера, киноактера, сценариста, писателя Василия Шукшина.
Как отметили организаторы, открытие фестиваля состоится 6 октября в культурном духовно-просветительском центре «Ковчег» в 12:30. В церемонии примут участие представители Министерства культуры Беларуси, Белорусского союза кинематографистов, посольства РФ в Беларуси и представительства Россотрудничества.
В этот день откроется фотовыставка «Русь. Веси, Лики, Земля» заслуженного деятеля искусств РСФСР, друга и соратника Василия Шукшина Анатолия Заболоцкого.
Кроме этого, в 15:00 состоится показ художественного фильма «Охота жить» режиссера Александра Колбышева.
Мероприятия в рамках «Шукшинских дней» продлятся почти до конца октября. В частности, в субботу, 12 октября, в 13:00 пройдет ретро-концерт живой музыки «ХИТЫ 60−70-х гг».
Кроме этого, 13 октября в 13:00 запланирована творческая встреча с известным белорусским режиссером, народным артистом Беларуси, художественным руководителем Театра-студии киноактера Александром Ефремовым. Также состоится показ фильма «Большая любовь Н. П. Чередниченко», снятого по рассказу Василия Шукшина «Чередниченко и цирк».
В рамках фестиваля можно будет посетить выступление московского ансамбля народной песни «Белое злато», которое пройдет 20 октября.
В воскресенье, 26 октября, Русский Дом в Минске представит программу «Шукшин. Рассказы», в которой примут участие актер театра и кино Игорь Петров и студенты киношколы «Белроскино».
На все мероприятия вход свободный. Организаторы предупреждают, что в программе могут быть изменения. Ознакомиться с ней можно по ссылке.