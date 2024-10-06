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На Омск и область вместе с похолоданием идет мощный затяжной снегопад

Обновился прогноз по первому снегопаду в Омске и области. Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», первый снегопад в Омской области пройдет уже на следующей неделе. Причем осадки сразу ожидаются мощными и долгими.

Сейчас в Олбани: +7° 1 м/с 90% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: SuperOmsk.ru

Судя по актуальному на момент публикации прогнозу, новая неделя принесет в регион похолодание, а затем и зимние осадки. В четверг, 10 октября 2024 года, снегопад зайдет на территорию Омской области со стороны Тюмени и сначала пойдет по северу. Интенсивность осадков будет нарастать, а к вечеру ближе к Омску пойдет еще и замерзающий дождь.

Ночью на 11 октября осадки продолжатся, а к утру интенсивные снег и дождь покроют практически весь регион. К вечеру этого дня снег будет засыпать большую часть Омской области, а ночью и утром 12 октября доберется до Омска и покроет практически весь регион. В Омске и по области мощный, по мнению автора, снегопад затянется до самого вечера. Осадки будет сопровождать температура воздуха от −2 до −5 градусов Цельсия.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.