На Омск и область вместе с похолоданием идет мощный затяжной снегопад

Судя по актуальному на момент публикации прогнозу, новая неделя принесет в регион похолодание, а затем и зимние осадки. В четверг, 10 октября 2024 года, снегопад зайдет на территорию Омской области со стороны Тюмени и сначала пойдет по северу. Интенсивность осадков будет нарастать, а к вечеру ближе к Омску пойдет еще и замерзающий дождь.
Ночью на 11 октября осадки продолжатся, а к утру интенсивные снег и дождь покроют практически весь регион. К вечеру этого дня снег будет засыпать большую часть Омской области, а ночью и утром 12 октября доберется до Омска и покроет практически весь регион. В Омске и по области мощный, по мнению автора, снегопад затянется до самого вечера. Осадки будет сопровождать температура воздуха от −2 до −5 градусов Цельсия.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.