На Омск и область вместе с похолоданием идет мощный затяжной снегопад

Ночью на 11 октября осадки продолжатся, а к утру интенсивные снег и дождь покроют практически весь регион. К вечеру этого дня снег будет засыпать большую часть Омской области, а ночью и утром 12 октября доберется до Омска и покроет практически весь регион. В Омске и по области мощный, по мнению автора, снегопад затянется до самого вечера. Осадки будет сопровождать температура воздуха от −2 до −5 градусов Цельсия.