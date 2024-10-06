Режим ЧС могут ввести в Тайшетском районе из-за риска гибели урожая

Уборочная кампания завершается в Иркутской области. Однако из-за приливных дождей и переувлажнения почвы в некоторых территориях возникли проблемы с проведением работ по уборке, что может привести к гибели урожая. В связи с этим режим ЧС ввели в Чунском районе. Также возможно его введут и в Тайшетском районе.