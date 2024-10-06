Режим ЧС могут ввести в Тайшетском районе из-за риска гибели урожая

Уборочная кампания завершается в Иркутской области. Однако из-за приливных дождей и переувлажнения почвы в некоторых территориях возникли проблемы с проведением работ по уборке, что может привести к гибели урожая. В связи с этим режим ЧС ввели в Чунском районе. Также возможно его введут и в Тайшетском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, несмотря на то, что проблемы с переувлажнением почвы есть и в других районах, темпы уборки урожая зерновых и технических культур выше среднемноголетних значений. Убрано 220,4 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур — это 63,4% от общего объёма посевных. Обмолочено 53,3 тысячи гектаров технических культур, что составляет 52,1% от посевных площадей.
Собрано 56,8 тысячи тонн картофеля на 3,4 тысячи гектаров. Это 81,6% от посевных площадей. Также собрано 19,8 тысячи тонн овощных культур открытого грунта: огурцов, свёклы, моркови и капусты. Их убрали на площади 585,1 гектара, что составляет 64,2% от посевных площадей.