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В Хабаровске определили сроки сдачи детсада на «Ореховой сопке»‎

В Хабаровске готовятся к сдаче детского сада на 320 мест в микрорайоне «Ореховая сопка»‎.

Источник: Reuters

Как отметили в краевом правительстве, к лету его сдать не успеют. Ориентировочно, учреждение будет готово к декабрю 2025 года.

Детсад появится в районе жилого комплекса «Вершины»‎. Работа ведется в рамках программы по комплексной застройке микрорайоне «Ореховая сопка»‎ и по госпрограмме по развитию жилищного строительства в регионе.

Садик располагается на площади около 15 тысяч квадратных метров. Власти отмечают что такого большого дошкольного учреждения в регионе еще не было. Всего в городе планируют построить еще три подобных объекта.

Подрядчик сейчас занимается армированием и бетонированием монолитных участков колонн, стен и перекрытий второго этажа. Одновременно с этим строители начали прокладывать инженерные сети: трубы для теплового контура уже подведены к зданию.

Для благоустройства территории планируется высадить во дворе дальневосточные породы деревьев и кустарников. Садик наполнят необходимым современным оборудованием, отдельно предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, коррекционного педагога, игровые, физкультурные площадки.

строительство