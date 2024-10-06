В Хабаровске определили сроки сдачи детсада на «Ореховой сопке»‎

Как отметили в краевом правительстве, к лету его сдать не успеют. Ориентировочно, учреждение будет готово к декабрю 2025 года.
Детсад появится в районе жилого комплекса «Вершины». Работа ведется в рамках программы по комплексной застройке микрорайоне «Ореховая сопка» и по госпрограмме по развитию жилищного строительства в регионе.
Садик располагается на площади около 15 тысяч квадратных метров. Власти отмечают что такого большого дошкольного учреждения в регионе еще не было. Всего в городе планируют построить еще три подобных объекта.
Подрядчик сейчас занимается армированием и бетонированием монолитных участков колонн, стен и перекрытий второго этажа. Одновременно с этим строители начали прокладывать инженерные сети: трубы для теплового контура уже подведены к зданию.
Для благоустройства территории планируется высадить во дворе дальневосточные породы деревьев и кустарников. Садик наполнят необходимым современным оборудованием, отдельно предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, коррекционного педагога, игровые, физкультурные площадки.