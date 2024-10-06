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Временное отключение ТВ и радио ожидается в Хабаровском крае в октябре

Это связано с профилактическими работами РТРС «Дальневосточный РЦ».

Источник: Комсомольская правда

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» проведет плановые профилактические мероприятия на телерадиовещательном оборудовании в населенных пунктах региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Жителей края предупреждают о возможных кратковременных отключениях телевизионного и радиосигнала с 7 по 13 октября.

7 октября с 3 до 9 часов — поселок Горный (Солнечный район).

8 октября с 3 до 9 часов — поселок Солнечный (Солнечный район), с 4 до 10 часов — поселки Обор и Тугур (район имени Лазо и Тугуро-Чумиканский район соответственно).

9 октября с 2 до 10 часов — поселок Черный Мыс (Комсомольский район), с 4 до 10 часов — поселки Мухен и Этыркэн (район имени Лазо и Верхнебуреинский район).

10 октября с 3 до 9 часов — Верхнетамбовское (Комсомольский район), с 4 до 10 часов — поселки Дурмин и Софийск (район имени Лазо и Ульчский район).

11 октября с 2 до 8 часов — поселок Де-Кастри (Ульчский район).

Кроме того, до 20 октября возможны ухудшения качества сигнала в Хабаровске и Комсомольске. Сигнал может пропадать до 20 минут с 7:18 до 8:32.

В зависимости от погодных условий работы могут быть перенесены.

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