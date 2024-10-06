30 лет назад на Петровско-Разумовском рынке со стрельбой схватили легендарного киллера 1990-х

Суд приговорил Солоника к восьми годам исправительно-трудовой колонии. ~Но он сумел сбежать прямо из суда, оттолкнув конвоиров и выпрыгнув в окно.~ На дно залег в Тюмени, но его поймали. И добавили еще четыре года за побег. ~В колонии бывшего милиционера и насильника постоянно били, и он снова сбежал~ в 1990 году — выполз на свободу через канализационную трубу. И снова спрятался в Тюмени. Там же он совершил первое убийство, застрелив местного авторитета.