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Иномарка въехала в опору ЛЭП и оставила без света часть Иркутского района

Последствия отключения электроэнергии в Хомутово, Куде и Карлуке устранены.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 октября, в субботу, часть Иркутского района осталась без света. Под аварийное отключение попали жители села Хомутово, а также деревень Куда и Карлук. Позже выяснилось, что причиной отключения электроэнергии стал автомобиль, который въехал в опору ЛЭП. На место поломки выехала бригада Восточных электрических сетей.

— В 11:06 того же дня электроснабжение потребителей было восстановлено, — отмечают в пресс-службе компании «Иркутские электросети». — Специалисты исключили из схемы повреждённую потребительскую линию и ввели оборудование в работу.

Напомним, полиция продолжает разыскивать участников драки на детской площадке в Ангарске. Ранее в интернет попало видео конфликта. На кадрах видно, как подростки окружили взрослого мужчину, сидящего на лавочке. В один момент словесная перепалка сменяется ударами. Парни били незнакомца ногами и руками.