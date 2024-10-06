В Перми открыли тоннель через Транссиб на улице Локомотивной

Так, с 5 по 17 октября в Перми закроются тоннели на улице Углеуральской, а так же будет приостановлено движение на улице Углеуральской и по 2-ой Шоссейной. В связи с этим транспорт будет перенаправлен на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомативной и Энгельса все остается по-прежнему.