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В Перми открыли тоннель через Транссиб на улице Локомотивной

С 5 по 17 октября в Перми закроются тоннели на улице Углеуральской.

Источник: Минтранс Пермского края

Вчера, 5 октября, после ремонтных работ открыли тоннели на Локомотивной улице в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

«Открытие тоннелей позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить заторы на этом участке. Однако вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах», — добавили в Министерстве транспорта Пермского края.

Так, с 5 по 17 октября в Перми закроются тоннели на улице Углеуральской, а так же будет приостановлено движение на улице Углеуральской и по 2-ой Шоссейной. В связи с этим транспорт будет перенаправлен на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомативной и Энгельса все остается по-прежнему.