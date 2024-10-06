В Перми открыли тоннель через Транссиб на улице Локомотивной

Вчера, 5 октября, после ремонтных работ открыли тоннели на Локомотивной улице в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.
«Открытие тоннелей позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить заторы на этом участке. Однако вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах», — добавили в Министерстве транспорта Пермского края.
Так, с 5 по 17 октября в Перми закроются тоннели на улице Углеуральской, а так же будет приостановлено движение на улице Углеуральской и по 2-ой Шоссейной. В связи с этим транспорт будет перенаправлен на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомативной и Энгельса все остается по-прежнему.