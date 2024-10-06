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Температурные качели и мокрый снег накроют Пермский край после выходных

Начиная с 7 октября погода в Прикамье будет ухудшаться.

Сейчас в Олбани: +7° 1 м/с 90% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

Температурные качели и мокрый снег ожидаются в Пермском крае после текущих выходных, сообщает Пермский ЦГМС в своём телеграм-канале «О погоде из первых рук».

По данным метеорологов, после умеренно тёплой для осени погоды в выходные (хоть и с осадками) регион ждут изменения погодного фона. В некоторых территориях Пермского края мокрый снег начнётся уже 6 октября.

«Фронтальный раздел продолжит оказывать влияние, но существенные осадки принесет лишь на север и восток региона, при этом на северо-востоке вновь выпадет мокрый снег. В Перми ночью и утром ожидается небольшой дождь, днём без осадков», — сообщает пермский ЦГМС.

Со следующей недели, которая начнётся 7 октября, погода будет ухудшаться.

«По предварительному прогнозу, на следующей неделе ожидаются температурные качели и осадки в виде мокрого снега», — уточнили эксперты.

Напомним, ранее доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупреждал об окончании аномально тёплой погоды в Пермском крае. Он пояснял, что заток тепла в Пермский край прекратится на стыке сентября и октября. При этом в Прикамье уже выпадал первый снег. Его зафиксировали в заповедниках «Вишерском» и «Басегах».