Температурные качели и мокрый снег накроют Пермский край после выходных

Напомним, ранее доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупреждал об окончании аномально тёплой погоды в Пермском крае. Он пояснял, что заток тепла в Пермский край прекратится на стыке сентября и октября. При этом в Прикамье уже выпадал первый снег. Его зафиксировали в заповедниках «Вишерском» и «Басегах».