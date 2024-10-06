Студенты ДВГУПС посетили спасательный отряд МЧС в Хабаровском крае

Студенты ДВГУПС побывали в поисково-спасательном отряде МЧС. Экскурсия состоялась накануне Дня гражданской обороны. Ребята с интересом познакомились с буднями спасателей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Начальник отделения и преподаватель Учебного центра подготовки спасателей Алексей Дейнеко рассказал ребятам, как правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций дома и в местах массового скопления людей. Он объяснил сигналы гражданской обороны.
«Главное — не поддаваться панике. Четкие и грамотные действия по сигналам ГО и соблюдение правил помогут вам вовремя принять меры и спасти себя и окружающих», — сказал Алексей Дейнеко.
Во время экскурсии по отряду студентам рассказали об особенностях профессии начальник водолазного подразделения Иван Саволайнен, опытный подводник Сергей Герасимов, а также кинолог Нина Ховбощенко, которая показала навыки своей служебной собаки Айки.
Спасатели отметили, что такие встречи и личное общение важны для молодежи. Мероприятия, особенно посвященные Дню гражданской обороны, помогают школьникам и студентам лучше понять историю ГО, воспитывают осознанное отношение к безопасности и уважение к тем, кто спасает жизни в чрезвычайных ситуациях.