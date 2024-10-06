Студенты ДВГУПС посетили спасательный отряд МЧС в Хабаровском крае

Спасатели отметили, что такие встречи и личное общение важны для молодежи. Мероприятия, особенно посвященные Дню гражданской обороны, помогают школьникам и студентам лучше понять историю ГО, воспитывают осознанное отношение к безопасности и уважение к тем, кто спасает жизни в чрезвычайных ситуациях.