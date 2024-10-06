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В Омской области за сутки вспыхнуло 30 пожаров

К счастью, в пожарах никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

ГУ МЧС России по Омской области опубликовало статистику по техногенным пожарам за сутки. За 5 октября в городе и области случилось 30 пожаров.

В МЧС отметили, что в пожарах никто не пострадал. За сутки в Завьялово сгорел жилой дом. Площадь пожара — 81 квадратный метр. Также в Кормиловском районе сгорел припаркованный автомобиль. В Омске тоже случилось возгорание автомобиля в Кировском округе. Тушили горящий автомобиль 10 пожарных на 2 единицах техники. Причины всех пожаров устанавливаются, отметили в ведомстве.

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