В Омской области за сутки вспыхнуло 30 пожаров

В МЧС отметили, что в пожарах никто не пострадал. За сутки в Завьялово сгорел жилой дом. Площадь пожара — 81 квадратный метр. Также в Кормиловском районе сгорел припаркованный автомобиль. В Омске тоже случилось возгорание автомобиля в Кировском округе. Тушили горящий автомобиль 10 пожарных на 2 единицах техники. Причины всех пожаров устанавливаются, отметили в ведомстве.