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В Омске снова будут сносить нелегальные киоски

Мэрия ищет подрядчиков на выполнение этих работ.

Источник: Om1 Омск

На сайте госзакупок появился новый лот. Мэрия Омска ищет подрядчиков на выполнение работ по выносу незаконно установленных в городе торговых павильонов. По условиям контракта, их необходимо будет вывезти на «штраф-стоянку», расположенную на улице Каховского. При этом сами ларьки и всё их содержимое не должно быть повреждено в процессе транспортировки.

Убрать киоски, не требующие демонтажа необходимо за один день. Если понадобится производить какие-то дополнительные работы, то срок увеличивается до пяти дней.

Кроме того, подрядчик обязан убрать за собой строительный мусор и привести территорию в порядок.

Максимальная первоначальная стоимость контракта составляет чуть более 1,3 млн рублей.

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