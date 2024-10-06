В Омске снова будут сносить нелегальные киоски

На сайте госзакупок появился новый лот. Мэрия Омска ищет подрядчиков на выполнение работ по выносу незаконно установленных в городе торговых павильонов. По условиям контракта, их необходимо будет вывезти на «штраф-стоянку», расположенную на улице Каховского. При этом сами ларьки и всё их содержимое не должно быть повреждено в процессе транспортировки.