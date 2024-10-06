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В Башкирии потеплеет до +23 градусов

Новая неделя в Башкирии начнется с потепления.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Mail.ru

Новая неделя в Башкирии начнется с потепления. По данным Башгидромета, днем столбик термометра поднимется до +23 градусов.

Сегодня, 6 октября, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +13,+18°.

В понедельник, 7 октября, ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью похолодает до 0,-5°, местами до +5°, днем ожидается +12,+17°.

Во вторник, 8 октября, местами пройдет небольшой дождь. Днем будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем 18,+23°.