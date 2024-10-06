В Башкирии потеплеет до +23 градусов

Новая неделя в Башкирии начнется с потепления. По данным Башгидромета, днем столбик термометра поднимется до +23 градусов.
Сегодня, 6 октября, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +13,+18°.
В понедельник, 7 октября, ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью похолодает до 0,-5°, местами до +5°, днем ожидается +12,+17°.
Во вторник, 8 октября, местами пройдет небольшой дождь. Днем будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем 18,+23°.